El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto para el primer llamado a filas de 2024, que amplía la edad de reclutamiento de los hombres de los 27 hasta los 30 años. Así, movilizará a 150.000 reclutas de reemplazo, en el marco de la campaña habitual que se realiza en esta época del año para cumplir el servicio militar obligatorio.

Putin ordenó “llevar a cabo la movilización del 1 de abril al 15 de julio de 2024 para el cumplimiento del servicio militar obligatorio de ciudadanos de la Federación Rusa de entre 18 y 30 años”. Dispone el reclutamiento de 150.000 personas e insta al gobierno, a las autoridades correspondientes y a los centros de reclutamiento a “garantizar la implementación” de las medidas.

En julio, la Cámara Baja del Parlamento ruso votó a favor de aumentar la edad máxima a la que los hombres pueden ser reclutados, de 27 a 30 años. La nueva legislación entró en vigencia el 1 de enero de 2024. Sin embargo, el decreto nuevo de Putin exceptúa aquellos ciudadanos que cumplieron 27 años antes del fin de 2023 y a aquellos que tengan 28 o 29 años o estén en la reserva.

Rusia aclaró que los reclutas recién llamados a filas no participarán en la guerra con Ucrania

Además, prevé una moratoria del servicio a los ciudadanos que trabajan en compañías informáticas y oficializa la liberación de soldados, marineros, sargentos y cabos que ya concluyeron su servicio. Todos los hombres en Rusia deben realizar un servicio militar de un año de duración, o una formación equivalente durante la educación superior, a partir de los 18 años.

Según informó ABC, el otoño pasado (del hemisferio norte) fueron reclutadas 130.000 personas y durante la primavera de 2023 se habían registrado otras 147.000. En una entrevista publicada el último viernes por la agencia ucraniana Ukrinform, el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, reconoció que “las tropas rusas tienen ventaja numérica y no dan importancia a la cantidad de bajas. Continúan empleando la táctica de los ataques masivos”, estableció.

Por su parte, el contraalmirante Vladímir Tsimlianski, el jefe de Organización y Movilización del Estado Mayor General ruso, aclaró la semana pasada que los reclutas recién llamados a filas no participarán en la guerra con Ucrania ni serán enviados a las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, anexionadas en 2022. Esa información fue puesta en duda por el Comité de Madres de Soldados, una ONG que ha criticado la movilización de tropas para la guerra contra Ucrania.

Más de 40 muertos en un ataque israelí contra Hezbollah en Siria

El Kremlin afirmó que Putin sigue dolido por el atentado en Moscú, aunque no lo demuestre

Vladimir Putin, quien hasta ahora no asistió a ninguna ceremonia de homenaje a las víctimas del atentado cerca de Moscú ni visitó a las familias o a los heridos, siente pesar, aseguró el Kremlin. "El jefe de Estado se siente personalmente y plenamente implicado en este tipo de tragedias. Créanme, aunque no vean lágrimas en su rostro, eso no significa que no sufra", dijo el portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, en una breve entrevista el sábado.

El 22 de marzo hombres armados entraron en el Crocus City Hall, una gran sala de conciertos cerca de Moscú, antes de disparar contra la multitud e incendiar el edificio. Según el último recuento de socorristas rusos, al menos 144 personas murieron y 551 resultaron heridas en este ataque reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, el atentado más mortífero de los últimos veinte años en Rusia.

Después de la tragedia, el presidente ruso esperó al día siguiente para expresarse públicamente y el Kremlin indicó el jueves que no había previsto en lo inmediato reunirse con las familias de las víctimas, ni acudir al lugar del atentado. El sábado, diplomáticos occidentales, especialmente estadounidenses y europeos, así como de países africanos y de América Latina, acudieron al lugar para depositar flores y guardar un minuto de silencio, informó la agencia Ria Novosti.

ML