Portugal: interceptaron un submarino con 1,7 toneladas de cocaína en el Atlántico

Un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína que se dirigía a Europa fue interceptado en el océano Atlántico por fuerzas de seguridad de Portugal, con el respaldo de Estados Unidos y Reino Unido, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump expandiera su lucha contra el narcotráfico latinoamericano.

La Policía Judicial (PJ) portuguesa indicó que la intercepción tuvo lugar este lunes en el marco de la operación denominada "El Dorado", coordinada entre la Armada, la Fuerza Aérea, la National Crime Agency (NCA) de Reino Unido, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigaciones Aduaneras (Dnred) de Francia, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Grupo Conjunto Interinstitucional del Sur (Joint Interagency Task Force South), ambos de Estados Unidos.

El submarino interceptado se encontraba tripulado por cuatro individuos sudamericanos: dos de Ecuador, uno de Venezuela y otro de Colombia. Los cuatro tripulantes de la embarcación fueron puestos en prisión preventiva luego de comparecer este martes frente a un tribunal en las Azores.

La operación se originó a partir de información brindada por la unidad multinacional Centro de Análisis y Operaciones Marítimas – Narcóticos (MAOC-N) de cooperación policial y militar que agrupa a la Unión Europea -Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, Países Bajos y Portugal.

El jefe de la unidad policial portuguesa contra el narcotráfico, Vítor Ananias, explicó en diálogo con la prensa que se trataría de una organización que no opera en un solo país y que la embarcación fue localizada por un buque portugués a unos 1800 kilómetros de la costa de Lisboa.

Cambio de estrategia de EE.UU.: ahora enfoca a los ataques a narcos en el Pacífico

Tras recibir información del MAOC-N, las autoridades portuguesas procedieron a la detención de la embarcación. No obstante, dada su frágil estructura y las condiciones climáticas adversas, esta no pudo ser llevada hasta el puerto y se hundió en alta mar.

El operativo tuvo lugar luego de que Estados Unidos intensificara sus ataques contra supuestas embarcaciones de narcotráfico en las aguas del Caribe y del Océano Pacífico, aunque expertos han cuestionado este accionar en el marco del derecho internacional y el gobierno norteamericano ha recibido numerosas críticas de líderes latinoamericanos.

