El empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado partió finalmente este miércoles en un vuelo hacia Estados Unidos para ser juzgado por un tribunal de Texas en la causa en la que es investigado por lavado de activos, estafa y narcotráfico.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, Machado llegó varias horas antes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y permaneció alojado en el Puesto 1 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a la espera de la salida del vuelo de United Airlines, que finalmente partió a las 22:15 rumbo a la ciudad de Houston. Está previsto que llegue este jueves a las 5:20 (hora argentina).

El caso tomó relevancia pública este año luego de que trascendiera que Machado le había hecho una transferencia al exdiputado libertario José Luis Espert para apoyarlo en su campaña de 2019, a través de una cuenta de Wright Brothers Aircraft Title Inc., la empresa que pertenecía a Debra Lynn Mercer-Erwin, quien fue condenada en 2024 por tráfico de cocaína y lavado de dinero a través de un fideicomiso de aviones.

Cronología de la extradición

La extradición de Machado fue solicitada por la justicia norteamericana en abril de 2021, pero la Corte Suprema argentina recién la habilitó este año, tras el impacto en la opinión pública del caso.

El empresario se encontraba detenido desde 2021, cuando fue arrestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria a raíz de un pedido de Interpol. Por ello, el juez federal Gustavo Villanueva, del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén, dispuso su prisión preventiva hasta que se resolviera su extradición.

Casi un año después, el 12 de abril de 2022, el juez neuquino declaró “procedente la extradición” de Machado, quien recurrió este fallo hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). El 4 de abril de 2023, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó a favor de la extradición y el caso quedó en condiciones de ser resuelto por los supremos, que finalmente la habilitaron el último 7 de octubre.

La causa por narcotráfico vinculada a Fred Machado

Machado era socio de Debra Lynn Mercer-Erwin, quien fue condenada por el juez Amos Mazzant el 20 de noviembre de 2024 por tráfico de cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico. Mercer-Erwin es la propietaria de Wright Brothers Aircraft Title Inc., la empresa con la que se le enviaron 200.000 dólares a Espert.

De acuerdo a la justicia de Texas, Mercer-Erwin conspiró junto con otras personas, entre las que estaría Machado, para distribuir cocaína entre 2010 y 2020, a través de la compra y registro ilegal de aeronaves, indicó el sitio oficial del Gobierno estadounidense IRS.

Dado que a los extranjeros en EE.UU. no se les permite registrar aeronaves ante la FAA (Administración Federal de Aviación), quienes quieren hacerlo deben colocarla en un fideicomiso gestionado por un estadounidense. Para eso, Mercer-Erwin actuó como fiduciaria a través de sus firmas Wright Brothers Aircraft Title (WBAT) y Aircraft Guaranty Corporation (AGC).

Debra Lynn Mercer-Erwin, socia de Fred Machado

Mediante la AGC, la socia de Machado actuó como fiduciaria de más de 1.000 aeronaves registradas como estadounidenses, lo que les permitía obtener mejores condiciones para evitar inspecciones o que fueran forzadas a aterrizar.

Según los fiscales, varias de las aeronaves registradas y exportadas ilegalmente por Mercer-Erwin fueron utilizadas por organizaciones criminales transnacionales en Colombia, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guatemala y México para contrabandear grandes cantidades de cocaína con destino a los Estados Unidos.

Los ingresos ilícitos de las posteriores ventas de drogas eran luego transportados como efectivo al por mayor desde los Estados Unidos a México y se usaba para comprar más aeronaves y cocaína. Las compras de aeronaves generalmente las completaban extranjeros que trabajaban para organizaciones criminales transnacionales, quienes viajaban a los Estados Unidos con ganancias del narcotráfico para adquirir aeronaves valoradas en cientos de miles de dólares.

