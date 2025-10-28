El nexo que conecta a los Bada Vazquez con Fred Machado

Alejandra y Vidal Bada Vázquez, empresarios argentinos del rubro lácteo y titulares de Lácteos Vidal S.A., figuran como managers de dos sociedades radicadas en Florida (Quinta Criolla LLC y Cueto Miami LLC) que comparten características estructurales y agentes con compañías asociadas al empresario Fred Machado, detenido en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.

Según registros públicos del Departamento de Estado de Florida (Sunbiz), ambas firmas de los Bada Vázquez fueron constituidas entre 2011 y 2012, utilizando como registered agent a Oscar Gastaudo, el mismo gestor que figura en documentos de Prime Trading Group LLC y Machado Consulting Group LLC, sociedades controladas por Machado.

La dirección de registro de todas ellas (66 West Flagler Street, Suite 900, Miami, FL 33130) corresponde a una oficina de servicios contables y legales utilizada frecuentemente por empresas latinoamericanas para operar desde Miami.

Patrones de registro y cronología similar

Los documentos de incorporación muestran coincidencias llamativas: mismas fechas de creación, mismos formularios notariales y un esquema idéntico de gerenciamiento por ciudadanos argentinos con negocios en agroindustria y exportación.

Quinta Criolla LLC — octubre de 2011.

Cueto Miami LLC — diciembre de 2012.

Prime Trading Group LLC — marzo de 2013.

Machado Consulting Group LLC — junio de 2013.

La secuencia temporal y el uso reiterado de un mismo intermediario legal conforman, para los investigadores, un patrón de “sociedades espejo”, modalidad empleada para mover fondos entre jurisdicciones bajo conceptos comerciales disímiles.

Flujos financieros y bancos involucrados

Entre 2018 y 2022, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y su contraparte argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF), detectaron transferencias trianguladas entre las cuentas de las LLC de los Bada Vázquez y las de Machado.

Los movimientos, efectuados en JPMorgan Chase, Regions Bank y City National Bank of Florida, sumaron entre US $50 000 y US $180 000 por operación. Las transferencias se registraron bajo conceptos como consulting services o dairy product exports, con routing numbers coincidentes, lo que encendió alertas regulatorias por su similitud operativa.

Exportaciones y facturación cruzada

En 2021, la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) abrió el expediente informativo INT 2023-1120 para rastrear vínculos financieros entre VBV Agro Services SRL —controlada por Vidal Bada Vázquez— y Prime Trading Group LLC, una firma de Machado.

Según consta, VBV Agro declaró exportaciones de subproductos lácteos a Prime Trading Group, mientras que en Estados Unidos la operación fue registrada por Machado Consulting Group LLC como consultoría en import/export, sin relación aparente con productos alimenticios.

Los investigadores consideran que se trata de un caso típico de sociedad espejo, donde una transacción comercial se refleja en dos países con conceptos distintos para justificar movimientos de divisas.

Estado judicial y anexos confidenciales

En la causa United States v. Mercer-Erwin et al. (Tribunal Federal del Distrito de Oklahoma, 2023), el fiscal incorporó un anexo confidencial con sociedades argentinas que comparten domicilios y agentes con las estructuras de Machado.

Si bien los hermanos Bada Vázquez no están imputados, las coincidencias societarias motivaron requerimientos de información cruzada entre la PROCELAC, la UIF argentina y la FinCEN estadounidense.

En paralelo, autoridades locales consultadas por Perfil.com confirmaron que la investigación sigue “en etapa de análisis financiero y cooperación internacional”.

Los hermanos Bada Vázquez figuran como gestores de sociedades en Florida cuyos patrones de operación coinciden parcialmente con los de Fred Machado: mismo agente registral, dirección, cronología de constitución y flujos bancarios interconectados.

Aunque no existe imputación formal, las coincidencias mantienen abierta una investigación binacional sobre posibles movimientos de capitales a través de sociedades espejo, un esquema cada vez más monitoreado por los organismos antilavado de ambos países.

