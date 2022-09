Existe un candidato que llama la atención en medio de la cuenta regresiva hacia las elecciones de Brasil. Se trata de Fabiano Guimarães, el "intérprete de Jair Bolsonaro" que aspira a ser diputado nacional.

El intérprete de señas de 42 años fue escalando hacia las altas esferas del poder del palacio presidencial del Planalto hasta convertirse en uno de los preferidos del presidente Bolsonaro, a quien acompaña en viajes y ceremonias para traducir sus discursos a la audiencia sorda.

A pesar de que pocos conocen su nombre, su estilo descontracturado y el modo de traducir de las palabras, los gestos e incluso los insultos del excéntrico presidente brasileño le valieron una popularidad -catapultada en las redes sociales- que buscará aprovechar en las urnas el próximo 2 de octubre.

Fabiano Guimarães. Crédito: AFP.

En Brasil es común que los candidatos a legisladores utilicen apodos que los unan a las principales figuras que se disputan la elección. Así es como se presentará en la lista el desconocido Fabiano "sin nombre", como "el intérprete de Bolsonaro", para intentar atraer votos que le permitan ocupar una banca de las 513 que integran la Cámara de Diputados de Brasil.

El mandatario ultraderechista, por su parte, acostumbra llevar intérpretes incluso en mensajes para las redes, en un intento de mejorar su imagen hacia una más inclusiva, más considerando que son 10 millones la población sorda de Brasil, un nicho a considerar de cara a las reñidas elecciones presidenciales.

Fabiano "el mudito", un hombre de confianza de Bolsonaro

Guimarães ganó popularidad tras convertirse a mediados de 2019 en uno de los intérpretes titulares de Jair Bolsonaro. El presidente ultraderechista mantuvo la costumbre de contar con un intérprete de lenguaje de señar a su lado, incluso en transmisiones informales vía redes, algo que copió de su esposa Michelle.

Se estima que hay cerca de 10 millones de sordos en Brasil y unos 90.000 viven en el el distrito donde Guimarães se postula a diputado.

"Fue un servicio democrático: llevé el debate político a la comunidad sorda", señaló el intérprete de señas a AFP, quien opinó que su trabajo representa un "desafío técnico" importante en línea con la vorágine de la convulsionada política brasileña. Con respecto al estilo del presidente, el experto, un bolsonarista ultrarreligioso, consideró que maneja un "lenguaje informal, pero lleno de contenido (...) lleva al pueblo más simple a las discusiones políticas".

Además, es conocido por tener una buena sintonía con el mandatario, tal como evidenció un momento que fue viral en las redes sociales en que Guimarães asistió al propio Bolsonaro luego de que éste olvidara el nombre de su ministro de Agricultura. "¿Vos hablás también?", le dijo Bolsonaro, entre risas, luego de que el intérprete le susurrara el nombre. "Hablo", le contestó Guimaraes, también seguido de una carcajada.

"Estar al lado del presidente me dio proyección (...) soy una persona común, estoy donde estoy porque Dios hizo lo improbable", cerró el hombre, también conocido en las redes sociales como "el mudinho -mudito- de Bolsonaro".

"Fabiano, Intérprete de Bolsonaro"​

A dos semanas de los comicios, no le preocupa que la mayoría de los votantes no conozcan su nombre. El próximo 2 de octubres en la primera vuelta electoral Fabiano será uno de los tantos candidatos a legisladores que utilizarán el apellido del presidente ultraderechista para atraer votos, considerando que sus nombres no son tan conocidos por la población.

El 2 de octubre será uno más entre las decenas de candidatos identificados con la palabra "Bolsonaro", práctica permitida por la corte electoral para que los aspirantes usen los apodos por los cuales son más conocidos. Su leyenda será "Fabiano, Intérprete de Bolsonaro". "Ser llamado el así es fantástico para mí. Muchas veces las personas no saben mi nombre", aseguró.

Quién es Fabiano Guimarães

El intérprete estudió letras en portugués y español y proviene de una familia humilde. Comenzó a estudiar lenguaje de señas a los 18 años en el templo evangélico que frecuentaba en Belford Roxo, un suburbio al norte de Rio de Janeiro, luego de que un pastor le pagara el curso para que luego "expandiera el evangelio" en ese idioma.

En 2019 se presentó a un concurso de intérprete para el ministerio de Educación, pero fue destinado a la Presidencia, donde generó un vínculo con la primera dama, una de las personas que más le animó este año a lanzarse en campaña.

