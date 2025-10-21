La política ultraconservadora del Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, fue elegida hoy como la primera mujer en liderar el gobierno de Japón y asumir el cargo de ministra de Finanzas. Alcanzó el respaldo gracias a un acuerdo de coalición de última hora con el Partido de la Innovación de Japón (Ishin) y obtuvo 237 de los 465 votos en la cámara baja del Parlamento, repitiendo un resultado similar en la cámara alta, aunque con menor poder.

A partir de su nombramiento, Japón da un giro hacia la derecha en un contexto de alta inestabilidad política, siendo Takaichi el quinto primer ministro en cinco años, con desafíos que incluyen la crisis económica y social, la escasa representación femenina en política y la necesidad de mantener una postura firme frente a China. Deberá reactivar la economía nacional mediante políticas de estímulo, siguiendo la línea de su predecesor Shinzo Abe.

La nueva primera ministra deberá enfrentar la difícil tarea de formar consensos parlamentarios, debido a la falta de mayoría absoluta, lo que podría limitar la duración e impacto de su mandato.

Lejos de los desafíos económicos y políticos, su llegada al Ejecutivo tiene un fuerte valor simbólico en una sociedad con una notable brecha de género, especialmente en la política y los negocios. A los 64 años, Takaichi es veterana de la política nipona y, desde los años 90, ocupó varios ministerios, entre ellos Seguridad Económica y Asuntos Interiores y Comunicaciones, y se declara admiradora de la histórica premier británica Margaret Thatcher.

Afirmó durante los intensos debates para liderar su partido y consolidar su posición política: “Mi objetivo es ser la dama de hierro”. “Me gusta su actitud de trabajar con convicción en políticas impopulares si cree que son necesarias para el país”, agregó, y su atuendo durante la votación —chaqueta azul y collar de perlas— reflejaba inspiración thatcheriana.

De joven, apasionada del béisbol, motera y exbaterista de una banda de heavy metal, Takaichi estudió Administración de Empresas y se considera heredera política de Shinzo Abe, asesinado en 2022, así como de sus políticas económicas conocidas como abenomics, que buscan estimular la economía mediante políticas fiscales activas y flexibilización monetaria. Fue el dirigente quien la incorporó por primera vez a un gabinete en 2006, un hecho que marcó el inicio de su carrera en cargos ejecutivos de alto nivel y consolidó su presencia en la política nipona.

Cuál es la agenda política de Sanae Takaichi como primera ministra de Japón

La agenda de la presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD) abarca temas que incluirán en el ámbito exterior la visita del presidente estadounidense Donald Trump, prevista para el próximo lunes, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral “a nuevas alturas”, revisar el acuerdo comercial vigente y analizar posibles medidas para aliviar el impacto de los aranceles. Antes, su predecesor había acordado con Estados Unidos un pacto comercial que obliga a Tokio a pagar aranceles del 15% e invertir 550.000 millones de dólares (unos 474.110 millones de euros) en el país norteamericano.

Acerca del plano interno, Takaichi enfrenta el desafío de revertir el estancamiento económico y frenar el descenso poblacional. Sigue la línea económica de su predecesor Shinzo Abe, impulsando políticas fiscales activas con gasto público y flexibilización monetaria para reactivar la economía. Después, en la política exterior, mantendrá una postura firme frente a China, considerada una amenaza para la seguridad de Japón, aunque busca evitar tensiones mayores.

Su gobierno también afronta retos sociales y de género, en un país donde la representación femenina sigue siendo baja: actualmente solo hay dos mujeres ministras, a pesar de sus promesas de mayor inclusión. La gestión de Takaichi se centrará en fortalecer la economía, garantizar la seguridad nacional y mantener la alianza estratégica con Estados Unidos, aunque deberá construir consensos en un Parlamento fragmentado para gobernar de manera efectiva.

