La bolsa de Tokio saltó con fuerza: quién es Sanae Takaichi y por qué incidió en el aumento de casi 5 puntos del Nikkei

La Bolsa de Tokio se disparó este lunes 6 de octubre y el yen se depreció, tras la elección de Sanae Takaichi como líder del partido de gobierno japonés, ante la perspectiva de que adopte una política monetaria flexible para impulsar la economía, según señala la agencia internacional AFP.

Vale señalar que Takaichi es candidata a convertirse este mes en primera ministra, y viene apoyando un aumento en la inversión gubernamental para estimular a la economía japonesa, la cuarta más grande del mundo.

Con este contexto, en la Bolsa de Tokio, el índice Nikkei subía 4,5% a 47.835 puntos, este lunes mientras la divisa japonesa, el yen, caía casi 1,27% a 149,60 por dólar.

De todos modos, otros mercados asiáticos no siguieron a Japón y presentaron resultados mixtos, con bajas en Hong Kong, Sídney y Seúl, mientras Singapur y Manila operaban en alza.

Quién es Sanae Takaichi y qué rol podría ocupar en el gobierno de Japón

Sanae Takaichi es una nacionalista radical de 64 años que fue electa el sábado 4 de octubre pasado como líder del Partido Liberal Democrático (PLD) y deberá convertirse próximamente en la primera mujer en encabezar el gobierno japonés.

Takaichi apoya una flexibilización monetaria agresiva y gastos presupuestarios significativos.

Según señala AFP, tal política presupuestaria expansiva tiene el potencial de impulsar la actividad económica y respaldar los mercados de acciones, pero también debilitar el yen y retrasar nuevas subidas de los tipos de interés por parte del Banco de Japón (central).

"Takaichi ha sido la candidata más vehemente en apoyar la emisión de deuda para financiar los gastos presupuestarios (...) Parece más inclinada que los demás a reactivar la economía, lo que podría estimular los rendimientos de las acciones y los bonos", comentó Taro Kimura, economista de Bloomberg Economics.

lr