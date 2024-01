Quiénes son los rebeldes hutíes de Yemen y por qué atacan a los barcos del Mar Rojo

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, están incrementando sus ataques contra embarcaciones en el mar Rojo, alegando que se trata de represalias contra Israel por su ofensiva militar en Gaza.

El movimiento hutí, también conocido como Ansarallah (Partidarios de Dios),fue una facción clave en la guerra civil yemení que lleva casi una década. Su origen se remonta a la década de 1990, cuando su líder, Hussein al-Houthi, estableció la "Juventud Creyente", un movimiento de revitalización religiosa que sigue la subsecta del islam chiita conocida como zaidismo, con siglos de historia.

Los zaidíes ejercieron el gobierno en Yemen durante períodos extensos, pero experimentaron marginación bajo el régimen sunita que se instauró tras la guerra civil de 1962. El movimiento liderado por Al-Houthi surgió con el propósito de representar a los zaidíes y oponerse al radicalismo sunita, especialmente a las doctrinas wahabíes provenientes de Arabia Saudita. Con el tiempo, sus seguidores más cercanos fueron conocidos como hutíes.

Cómo llegaron al poder

Ali Abdullah Saleh, quien fue el primer presidente de Yemen tras la unificación de Yemen del Norte y del Sur en 1990, inicialmente respaldó a la Juventud Creyente. Sin embargo, a medida que el movimiento ganaba popularidad y su retórica antigubernamental se intensificaba, se convirtió en una amenaza para Saleh. La situación llegó a un punto crítico en 2003, cuando Saleh respaldó la invasión estadounidense de Iraq, generando oposición entre muchos yemeníes.

Para Al-Houthi, la ruptura representó una oportunidad. Aprovechando la indignación pública, organizó manifestaciones masivas. Después de meses de disturbios, Saleh emitió una orden de arresto.

Al-Houthi fue asesinado en septiembre de 2004 por las fuerzas yemeníes, pero su movimiento siguió vivo. El ala militar hutí creció a medida que más combatientes se unieron a la causa. Envalentonados por las primeras protestas de la Primavera Árabe en 2011, tomaron el control de la provincia norteña de Saada y exigieron el fin del régimen de Saleh.

Estados Unidos y Reino Unido atacaron a rebeldes hutíes en Yemen tras las agresiones en el mar Rojo

Los hutíes cuentan con el respaldo de Irán, que aumentó su apoyo al grupo desde 2014 a medida que se intensificaba la guerra civil y se agudizaba su rivalidad con Arabia Saudita. Irán suministró al grupo armas y tecnología, incluyendo minas marinas, misiles balísticos y de crucero, así como vehículos aéreos no tripulados (UAV o drones), según un informe de 2021 del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Son considerados por varios países, incluyendo los Estados Unidos y Arabia Saudita, como una organización terrorista debido a sus acciones, como el lanzamiento de ataques contra civiles y la toma de medidas que amenazan la paz y la estabilidad regional.

Por qué los hutíes atacan barcos en el mar Rojo

Si bien, debido a una combinación de geografía y tecnología, los hutíes pueden carecer de las capacidades de Hamas y Hezbollah, sus ataques a buques comerciales en el mar Rojo pueden infligir un tipo diferente de dolor a Israel y sus aliados.

La economía mundial experimentó varios eventos que resaltan la vitalidad de esta estrecha región marítima, que se extiende desde el estrecho de Bab-el-Mandeb, frente a la costa de Yemen, hasta el Canal de Suez, en el norte de Egipto. Esta vía canaliza el 12% de los flujos comerciales a nivel mundial, incluyendo el 30% del tráfico global de contenedores.

En el año 2021, una embarcación denominada Ever Given quedó varada en el Canal de Suez, obstruyendo la crucial vía comercial durante casi una semana. Esta situación retuvo hasta US$ 10.000 millones en carga diaria, y generó perturbaciones prolongadas en las cadenas de suministro a nivel mundial.

Se incrementaron los ataques hutíes en el mar Rojo tras la advertencia de Estados Unidos

Existe preocupación de que los constantes ataques de aviones no tripulados y misiles hutíes a buques comerciales, ocurridos prácticamente a diario desde el 9 de diciembre, puedan generar un impacto aún más significativo en la economía global.

Cuatro de las cinco principales compañías navieras a nivel mundial, incluyendo a Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM Group y Evergreen, comunicaron la suspensión de los envíos a través del mar Rojo debido a las preocupaciones sobre posibles ataques hutíes. Además, el importante actor en el sector petrolero, BP, anunció este lunes que adoptará la misma medida, generando un aumento en los precios del petróleo y el gas.

Los hutíes afirman que solo cesarán sus acciones cuando Israel autorice el ingreso de alimentos y medicamentos a Gaza. Sus ataques parecen dirigidos a infligir dolor económico a los aliados de Israel, con la esperanza de generar presiones para detener los bombardeos en el enclave.

Respaldar la causa palestina podría ser para ellos un recurso para consolidar la legitimidad tanto a nivel nacional como regional, especialmente en el contexto de su búsqueda por controlar el norte de Yemen. Además, este respaldo podría proporcionarles una ventaja estratégica sobre sus rivales árabes, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, a los que acusan de ser aliados de Estados Unidos e Israel.

