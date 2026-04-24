Revelan qué sucedió con el avión militar que se estrelló en Colombia y dejó 69 muertos

Las pesquisas revelaron este jueves que el accidente del avión militar que dejó a 69 uniformados muertos el mes pasado en Colombia fue causado por el choque del aeroplano contra unos árboles.

El 23 de marzo un Hércules C-130 se precipitó poco después de despegar con 126 ocupantes y municiones en Puerto Leguízamo, un poblado del departamento de Putumayo, al sur del país. El accidente se convirtió en unas de las peores tragedias aéreas de la historia de Colombia.

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El coronel Luis Fernando Giraldo, director de seguridad operacional de la Fuerza Aeroespacial, informó en una rueda de prensa que la investigación preliminar indica que el avión chocó contra tres árboles cuatro segundos después del despegue.

Las pesquisas indican que dos de los motores tenían "material vegetal" en su interior. Esto "habría tenido incidencia en el desempeño aerodinámico del ala izquierda y en el control de la aeronave", dijo.

Luego de caer, el avión se incendió. Los sobrevivientes fueron socorridos por pobladores cercanos y militares que se encontraban en la zona cercana a Perú, donde operan grupos guerrilleros.

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El responsable aseguró que por el momento no es posible saber si se debió a un error humanos o mecánico. También descartó que hubiera sobrepeso o afectaciones por condiciones climáticas.

El accidente generó fuertes críticas para el presidente Gustavo Petro por la supuesta falta de mantenimiento de la flota de aeronaves militares. El mandatario se defendió acusado a su antecesor, Iván Duque, de haber recibido un avión "chatarra" por parte de Estados Unidos.