Un spot chileno critica a Argentina para promover el rechazo a una nueva Constitución

Un spot publicitario en Chile, que promueve el rechazo para crear una nueva Constitución en ese país generó polémica en redes sociales al criticar a Argentina y advierte que "no hay que retroceder", comparando su situación económica con la de nuestro país.

En el spot, una pareja de ciudadanos chilenos sube a un taxi en el centro de la ciudad de Buenos Aires, piden ir al Obelisco y conversan con un taxista argentino. El chofer reconoce su acento y les dice: “Qué lindo cómo avanzaron últimamente, está lindo todo por allá, o estaba por lo menos”.

El joven señala que “después del estallido” -en referencia a las protestas que se desataron en Santiago y otras ciudades de Chile en octubre de 2019 en reclamo de políticas sociales y económicas- "las cosas cambiaron". Por su parte, el taxista agrega: “Acá no se entiende bien lo que pasó, eran el mejor país de Latinoamérica, creciendo y creciendo, y de golpe... ”, opina.

En tanto, la pasajera agrega que “eso se veía”, pero aclara: “Igual hay mucho por mejorar”. El argentino, mientras tanto, sigue hablando del país vecino con elogios: “Para mií,ustedes siempre estuvieron mejor que nosotros, históricamente. Ustedes no pasaron hambre, no tuvieron cinco presidentes en una semana, la inflación suya alcanzó el 3 o 4% anual como mucho, nosotros tuvimos 50% en un año”. Y les aconseja: "Cuidense, no vayan a retroceder".

Mientras la pareja baja del taxi cerca del Obelisco en la Avenida 9 de Julio, una voz en off en el spot sostiene: "En los últimos 30 años, mientras que en la Argentina la pobreza superaba el 40% y el desempleo llegaba al 50%, en Chile redujimos la pobreza al 8% y el desempleo se estancó por décadas en un dígito”. Y continúa: “Nos queda mucho por mejorar, pero no podemos retroceder todo lo que juntos hemos avanzado. Para cambiar Chile, yo voto rechazo" al plebiscito, dice el mensaje final.

Marco Enríquez-Ominami, político chileno: "Se acabó el determinismo al que nos tenían sometidos con una Constitución de Pinochet"

Plebiscito por una nueva Constitución

Treinta y dos años después del histórico plebiscito que puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), los chilenos buscan volver a las urnas el próximo 25 de octubre para definir en un referéndum si cambian o no la Constitución heredada de ese régimen.

La campaña electoral para esa elección comenzó a fines de agosto, y es considerada la más importante en tres décadas de democracia, ya que abre la posibilidad de hacer cambios profundos en el sistema político y económico de Chile, luego de las demandas que generaron el estallido social del 18 de octubre del año pasado.

Las 40 fotos más impactantes de una semana de furia en Chile

Tras la crisis social que se generó a partir de las masivas protestas de octubre de 2019, en la consulta se preguntará a los votantes: "¿Quiere usted una nueva Constitución?". A lo cual deberán responder "Apruebo" o "Rechazo". También se les pedirá que determinen qué tipo de órgano redactará la nueva Constitución si ésta se aprueba: una Convención Mixta, conformada por constituyentes elegidos y legisladores, o una Convención Constitucional, una especie de asamblea constituyente compuesta únicamente por miembros elegidos.

Para los partidarios de la opción "apruebo", agrupados en la oposición de izquierda, una nueva carta fundamental representa un nuevo punto fundacional sobre el cual establecer un nuevo orden social más igualitario en Chile, uno de los países más desiguales de la región. En tanto, quienes optan por el "rechazo", que se congregan en los grupos más conservadores, creen que es posible introducir cambios al modelo, sin dejar de lado la Constitución que, consideran, “le ha dado estabilidad” al país.

AG CP