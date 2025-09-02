Este martes, más de mil personas murieron como consecuencia de un deslizamiento de tierra en Sudán que cubrió por completo una aldea de la región de Darfur, ubicada al oeste de la región. El grupo rebelde que controla el lugar indicó que, por el momento, hay un solo sobreviviente.

"La información inicial indica la muerte de todos los residentes de la aldea, calculada en más de mil personas, con solo un sobreviviente", se detalló. El alud, el cual fue calificado como "masivo y devastador", fue una consecuencia de la fuertes lluvias que azotaron la región desde el domingo, según indicó el Movimiento de Liberación de Sudán a través de un comunicado.

En el texto, el grupo liderado por Abdelwahid Mohamed Nour manifestó: "Seguimos con profunda tristeza y preocupación los trágicos sucesos que afectaron a los residentes de la aldea de Tarsin, a causa de los masivos y devastadores deslizamientos de tierra que azotaron la aldea, ubicada en medio de Jebel Marra, en el distrito de Amo".

El grupo que controla la zona sostuvo que se trató de un desplazamiento "masivo y devastador" que arrasó la aldea de Tarsin y "destruyó completamente" parte de la región. Según remarcaron, la comunidad en la que vivían más de 1000 personas, incluyendo hombres, mujeres y niños, quedó "completamente arrasada".

Frente a la destrucción total de la aldea ubicada en las montañas de Marra, donde solo se registró un sobreviviente, el Movimiento Ejército de Liberación de Sudán realizó un llamado a las Naciones Unidas y a organismos humanitarios internacionales solicitando apoyo para la recuperación de cuerpos y el movimiento de escombros.

La tragedia que se cobró la vida de más de mil personas, sepultando a viviendas y habitantes, ocurre en una región golpeada por el conflicto armado y la escasez de recursos, lo que provoca que los recursos y el nivel de respuesta local sea insuficiente frente a lo sucedido, presentándose dificultades para llevar a cabo las tareas de rescate y gestión.

Desde hace dos años, Sudán atraviesa una guerra interna entre el Ejército Nacional y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), una milicia paramilitar que opera mayormente desde Darfur del Norte. El conflicto ha provocado el desplazamiento de millones de personas y la región permanece controlada por el movimiento rebelde.

El desplazamiento y la tragedia se producen en un contexto de crisis humanitaria extrema, con niveles críticos de inseguridad alimentaria e insuficiente acceso a medicinas y servicios básicos.

