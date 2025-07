Torturas, silencio forzado y represión: el testimonio de un ex preso político tras las elecciones en Venezuela

Este 28 de julio se cumple un año desde la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en Venezuela. Las elecciones de 2024 fueron denunciadas como fraudulentas por la oposición, ya que el Gobierno nunca publicó el escrutinio completo. Ese mismo día, mientras Maduro se proclamaba vencedor, miles de personas salieron a las calles a protestar. La represión fue inmediata: hubo 2.500 detenciones, 29 personas murieron y decenas desaparecieron.

"El 2 de agosto de 2024 ingresaron a mi casa sin orden judicial. Me detuvieron, estuve desaparecido y pasé por seis centros de reclusión distintos. Vi torturas, sufrí amenazas, viví el terror", contó un ex preso político en un medio francés. Su nombre no puede ser publicado: las condiciones de su excarcelación le prohíben hablar.

Según denuncian organismos internacionales y referentes de derechos humanos, el Gobierno venezolano impone un pacto de silencio a muchos liberados, como parte de las condiciones para recuperar su libertad.

"Fueron meses de encierro sin juicio. La violencia, el amedrentamiento y la persecución han aumentado. Lo que vivimos no puede olvidarse", dijo el testigo a Radio France Internationale.

Las protestas de julio y agosto de 2024 marcaron un nuevo punto de quiebre para la sociedad venezolana. Estatuas de Hugo Chávez fueron derribadas en varios estados, en un gesto simbólico de hartazgo popular. Pero el costo fue alto: la represión incluyó el uso de civiles armados y detenciones masivas sin garantías legales.

Desde 2024, más de 800 personas siguen detenidas por razones políticas en Venezuela. Organizaciones como Foro Penal y Provea denuncian que las detenciones arbitrarias continúan, con más de 350 militantes opositores encarcelados entre 2024 y 2025.

Hoy, Nicolás Maduro gobierna con "mano de hierro", como él mismo declaró. Mientras tanto, Edmundo González, el excandidato opositor, se encuentra exiliado en España, y María Corina Machado, la líder opositora con mayor respaldo popular, permanece en la clandestinidad desde hace siete meses.

La comunidad internacional sigue expresando su preocupación, pero en las calles de Caracas el miedo a hablar permanece. La represión no terminó con las elecciones. Se transformó prácticamente en una política de Estado según las denuncias de diversos organismos internacionales.

