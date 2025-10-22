Tras el millonario robo en el Louvre, su presidenta admite fallas de seguridad y cámaras obsoletas

La presidenta del Museo del Louvre, Laurence des Cars, reconoció este miércoles importantes fallas en el sistema de seguridad del icónico museo, apenas tres días después del espectacular robo de joyas valuadas en más de 100 millones de dólares. La funcionaria compareció ante una comisión del Senado francés y admitió que las cámaras exteriores están “obsoletas” y no cubren toda la superficie del establecimiento.

“El sistema de videovigilancia exterior es insuficiente. La cámara ubicada cerca de la Galería Apolo no cubría el sector por donde ingresaron los ladrones”, explicó Des Cars, en su primera declaración pública tras el hecho.

La presidenta del Louvre presentó su renuncia, pero fue rechazada por la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien respaldó su continuidad. “Esta situación representa una herida profunda para nuestra institución”, dijo la funcionaria, que además propuso instalar una comisaría dentro del museo y reforzar la seguridad en los alrededores.

El robo, que duró apenas ocho minutos, se produjo el domingo por la mañana, poco después de la apertura del museo. Según la investigación, cuatro personas utilizaron un montacargas para acceder al balcón de la Galería Apolo, donde rompieron una ventana y sustrajeron nueve joyas de la colección real, entre ellas una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un collar de zafiros de la reina María Amelia.

Una de las piezas, una corona del siglo XIX incrustada con diamantes y esmeraldas, cayó al suelo durante la huida. Según Des Cars, el objeto podría ser restaurado: “Las primeras evaluaciones indican que su reparación es posible”, señaló.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó que más de cien investigadores trabajan en el caso y que el robo fue ejecutado bajo la apariencia de una “mudanza”, mediante el alquiler falso del montacargas utilizado para el ingreso.

El presidente Emmanuel Macron ordenó reforzar las medidas de seguridad en el museo, que volvió a abrir sus puertas al público el miércoles tras permanecer cerrado durante tres días.

El episodio volvió a poner en debate la falta de recursos y personal de vigilancia en los museos franceses. En los últimos meses, instituciones culturales de distintas regiones del país también denunciaron robos millonarios: desde monedas de oro y plata en Langres hasta piezas de porcelana en Limoges.

Con nueve millones de visitantes anuales, el Louvre es el museo más concurrido del planeta y alberga obras emblemáticas como La Mona Lisa y La Venus de Milo. Ahora, sus vitrinas de alta seguridad —consideradas “ultrarresistentes”— quedaron bajo escrutinio.

“Fallamos en proteger parte de nuestro patrimonio más preciado”, reconoció Des Cars. “Pero trabajaremos para que algo así no vuelva a ocurrir.”

LB/DCQ

