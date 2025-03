Trump activó la línea directa con Putin y sentenció: "Hay posibilidades de que esta sangrienta guerra finalmente termine"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió hoy a su par de Rusia, Vladimir Putin, que les "perdone la vida" a los "miles de soldados ucranianos" que están en el frente de batalla, cuando la idea de un alto el fuego suscita reservas y un "optimismo" moderado en Moscú. También habló de la posibilidad del fin de la guerra.

"En este momento miles de soldados ucranianos están completamente rodeados por el ejército ruso y en una situación muy mala y vulnerable. He solicitado encarecidamente al presidente Putin que les perdone la vida", escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

Por su parte, el ejército ucraniano negó que sus tropas estén rodeadas en la región rusa de Kursk. "No existe amenaza" de asedio, aseguró el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

Pese al preocupante llamado, el mandatario norteamericano señaló que tuvo "muy buenas y productivas discusiones" con su homólogo ruso y enfatizó: "Hay muchas posibilidades de que esta horrible y sangrienta guerra finalmente termine".

Tregua en suspenso

Estados Unidos exige una tregua inmediata y ha ejercido una presión considerable sobre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien finalmente aceptó el martes un cese de hostilidades de 30 días, siempre y cuando Rusia también lo haga.

Trump, que ha adoptado muchas de las posiciones del Kremlin, para consternación de Kiev y de Europa, quiere que Moscú baje las armas, pero el presidente ruso no parece apurado. En especial, porque sus fuerzas tienen ventaja después de haber recuperado terreno en la región de Kursk en los últimos días.

En este contexto, Putin recibió la noche del jueves al emisario estadounidense Steve Witkoff, quien le entregó un mensaje de Trump. Luego, el mandatario moscovita le devolvió el gesto con la entrega de "informaciones e indicaciones suplementarias dirigidas al presidente Trump", expresó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien dijo ser "prudentemente optimista", en su comparecencia diaria a los medios.

Sabotear la diplomacia

En la red social X, el presidente ucraniano acusó a Putin de hacer "todo lo que puede para sabotear la diplomacia poniendo condiciones extremadamente difíciles e inaceptables desde el principio, incluso antes de un alto al fuego".

Moscú pide la rendición de Ucrania, que renuncie a integrar la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y que reconozca el control ruso de los territorios ocupados.

Es por ello que Putin no cree en una tregua temporal, que según él "no resolvería las causas profundas" del conflicto. "Estamos de acuerdo con las propuestas de poner fin a las hostilidades, pero partimos de la base de que esta tregua debe conducir a una paz duradera y abordar las causas profundas de esta crisis", dijo el ex espía de la KGB. No obstante, se cuidó de no rechazar por completo la propuesta del magnate.

Los ministros de Relaciones Exteriores del G7, reunidos en Canadá, afirmaron el viernes el "apoyo inquebrantable" del grupo a la "integridad territorial" de Ucrania y amenazaron a Rusia con nuevas sanciones si no apoya la tregua.

Ataques nocturnos

La situación bélica sigue evolucionando en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, donde las fuerzas de Kiev lanzaron una ofensiva sorpresa el pasado agosto y llegaron a reivindicar el control de 1.400 kilómetros cuadrados.

Kiev esperaba usar ese avance como moneda de cambio en una negociación con Moscú, que ocupa un 20% de su territorio. Pero en las últimas semanas, el Kremlin ha seguido recuperando terreno y hoy el ejército ruso reivindicó la reconquista de la localidad de Goncharovka.

Las fuerzas militares rusas siguieron bombardeando Ucrania la noche del jueves, como lo hace casi a diario desde que Putin ordenó el asalto a su vecino el 24 de febrero de 2022.

Las fuerzas ucranianas, en tanto, aseguraron haberle dado un duro golpe a su enemigo con un ataques de drones a un depósito de misiles en la región de Belgorod y a infraestructuras de gas situadas a cientos de kilómetros del frente.

