Trump contra Bruce Springsteen: lo tildó de “cretino”, “tonto” e “imbécil”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue escalando la pelea con los artistas de su país, sin medir los términos ni los insultos. Ahora el blanco fue Bruce Springsteen, uno de los más populares cantantes estadounidenses.

En el arranque de su nueva gira “Landof Hope and Dreams” por Europa, el veterano rockero, conocido por el apodo “El jefe”, mostró su rechazo por el gobierno republicano.

“Mi hogar, el Estados Unidos que amo, el Estados Unidos sobre el que he escrito, que ha sido un faro de esperanza y libertad durante 250 años, está actualmente en manos de una Administración corrupta, incompetente y traidora”, afirmó el artista.

Springsteen, incluso, acusó al actual gobierno de coartar la libertad de expresión, de fustigar a la clase trabajadora estadounidense, de expulsar a residentes del país “sin el debido proceso”, de ponerse del lado de dictadores, de “abandonar a los niños más pobres del mundo” y de revertir “leyes históricas para los derechos civiles”.

Sus palabras cayeron muy mal al presidente estadounidense, quien reaccionó de la peor manera en su red Truth Social. “Veo que el sobrevalorado Bruce Springsteen va a un país extranjero a hablar mal del presidente de Estados Unidos”, arrancó el largo texto, que terminaría con insultos.

“Nunca me gustó, nunca me gustó su música ni su política de izquierda radical y, lo que es más importante, no es un tipo con talento. Solo un imbécil prepotente y desagradable que apoyó fervientemente al corrupto Joe Biden, un idiota mentalmente incompetente y nuestro peor presidente de la historia, que estuvo a punto de destruir nuestro país”, continuó.

Luego utilizó epítetos más hirientes todavía. Afirmó que el cantante es un “cretino desagradable” con cara arrugada como una “pasa” y “tonto como una piedra”.

Trump concluye en tono amenazante diciendo “este rockero reseco (¡tiene la piel atrofiada!) debería mantener la boca cerrada hasta que regrese al país; eso es lo normal. ¡Entonces veremos qué le pasa!”.

Springsteen fue muy crítico con Trump e hizo campaña por la reelección del expresidente demócrata Joe Biden, quien finalmente fue reemplazado por la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

Durante el primer mandato de Trump (2017-2021) “El jefe” lanzó el tema That’s what makes us great, una canción dirigida expresamente al entonces mandatario en la que se refería a él como un “timador”.

El cantante, que ha vendido más de 150 millones de discos, es amigo del expresidente demócrata Barack Obama y cantó en un mitin de Kamala Harris días antes de que perdiera las elecciones en noviembre del año pasado frente a Trump.

No son nuevas estas reacciones intempestivas de Trump contra los que lo critican. También había arremetido contra la cantante pop Taylor Swift, quien apoyó a Kamala Harris en las pasadas elecciones.

“¿Alguien se ha dado cuenta de que desde que dije ‘odio a Taylor Swift’, ya no está ‘de moda’?”, escribió recientemente en otro mensaje. El republicano hace referencia a un mensaje de septiembre del año pasado. “¡Odio a Taylor Swift!”, escribió entonces en sus redes.

Swift prefirió no responderle. La cantante de 35 años es la música más rica del planeta, con una fortuna personal estimada en 1.600 millones de dólares, además de haber ganado catorce premios Grammy.

Llamada a Putin por la guerra

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este sábado que hablará por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin al “baño de sangre” en Ucrania, un día después de las primeras conversaciones directas entre Moscú y Kiev en más de tres años de guerra.

El Kremlin declaró el sábado que una reunión entre el presidente Putin y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, será posible sólo si ambas partes alcanzan antes un acuerdo.

Trump, quien ha estado presionando a Rusia para que acepte un cese al fuego incondicional de 30 días, dijo que hablará el lunes con Putin. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, lo confirmó y sostuvo que “se estaba preparando” la llamada.