Trump "en pie de guerra" con Noruega por el Nobel de la Paz: "Ni sé quien es esa mujer que ganó"

Donald Trump reaccionó con dureza después de que el Premio Nobel de la Paz 2026 fuera otorgado a la abogada sudafricana Navi Pillay. El mandatario cuestionó la trayectoria de la ganadora, puso en duda la legitimidad de la decisión y volvió a sostener que él merecía el reconocimiento por su intervención en distintos conflictos internacionales.

Las críticas se produjeron el viernes durante un acto político en Siracusa, Nueva York, y continuaron con una extensa publicación en su red social Truth Social. Allí, Trump calificó la elección de una “mancha indeleble” para Noruega y afirmó que el prestigioso galardón había quedado desacreditado para siempre “¡No sé nada de esta mujer y nadie más tampoco!”, expresó el mandatario al referirse a Pillay, a quien también acusó de tener una postura contraria a Israel. Sus declaraciones apuntaron contra una jurista con una extensa trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

La reacción de Trump se produjo luego de que el Comité Noruego del Nobel anunciara que Pillay recibiría el premio por sus esfuerzos en favor del derecho internacional. La elección también generó cuestionamientos por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu, debido al papel que tuvo la abogada en investigaciones sobre las acciones israelíes en la Franja de Gaza.

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Trump reclamó el premio y aseguró que merecía ocho Nobel de la Paz

En su publicación, el presidente estadounidense volvió a enumerar los conflictos en los que asegura haber intervenido para justificar por qué consideraba que debía recibir la distinción. Según sostuvo, su gestión permitió resolver ocho guerras, por lo que afirmó que el reconocimiento tendría que haber sido para Estados Unidos bajo su liderazgo “En realidad, debería haber ganado ocho premios Nobel de la Paz, no solo uno”, planteó Trump, al argumentar que cada conflicto solucionado habría sido suficiente para justificar una distinción.

Además, señaló que todavía esperaba intervenir en otras dos situaciones internacionales: la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto con Irán. En ese contexto, aseguró que ambos escenarios avanzaban rápidamente y reiteró que su historial diplomático debía ser reconocido.

El mandatario también cuestionó el papel de las Naciones Unidas. Según afirmó, no recurrió al organismo para resolver las guerras que se atribuye haber terminado y consideró que la institución no contribuyó a esos resultados “Estados Unidos, representado por mí como su presidente, debería haber recibido el Nobel de la Paz, pero no lo hizo”, sostuvo.

La advertencia a Noruega y las críticas al Comité Nobel

Trump también dirigió sus cuestionamientos contra Noruega, país donde tiene su sede el Comité. En su mensaje, advirtió que la decisión tendría consecuencias en la relación bilateral y acusó a los responsables de actuar por motivos ideológicos “Esta es una mancha indeleble en Noruega, una que nunca será olvidada”, escribió el presidente, quien además sostuvo que el premio había perdido credibilidad.

Sin embargo, el Gobierno noruego no interviene en la selección del ganador. El organismo encargado de otorgar la distinción es independiente y está integrado por cinco miembros. El funcionario defendió la elección de Pillay y destacó su trabajo para fortalecer el derecho internacional. Según explicó, el objetivo del reconocimiento es distinguir a personas que contribuyen a construir un orden jurídico mundial más sólido y avanzar hacia sociedades más pacíficas.

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Quién es Navi Pillay, la abogada que recibió el Nobel de la Paz 2026

También presidió una comisión de investigación independiente de la ONU que concluyó en 2025 que Israel había cometido genocidio en la Franja de Gaza. Ese antecedente generó fuertes reacciones del Gobierno israelí y se convirtió en un punto de tensión tras conocerse la decisión del Comité Nobel.

El reconocimiento a Pillay llegó en medio de un escenario internacional atravesado por las controversias sobre la guerra en Gaza y el papel de los organismos multilaterales. Su trayectoria en la defensa de los derechos humanos fue central para la decisión del jurado.

La propia ganadora hizo una referencia a Trump después de conocer la noticia. Durante la celebración en Núremberg, bromeó con la posibilidad de compartir el premio si los presentes aplaudían un poco más fuerte. El comentario aludió al gesto de la opositora venezolana María Corina Machado, quien había entregado su medalla del Nobel de la Paz 2025 al mandatario durante una visita a la Casa Blanca.

CS