Rubias de Washington: Donald Trump nombró a Katie Zacharia como su nueva secretaria de Prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes 9 de octubre el nombramiento de Katie Zacharia como su nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca. La funcionaria, que hasta ahora se desempeñaba como asesora principal de Comunicaciones en Truth Social, la red social vinculada al mandatario, asumirá la responsabilidad de comunicar las decisiones de la administración republicana y responder las preguntas de los periodistas.

Trump confirmó la designación a través de su propia plataforma digital, donde elogió la trayectoria de Zacharia y su compromiso con el movimiento político que lidera. La elección se produjo después de la salida de la bella y carismática Karoline Leavitt, quien abandonó el puesto a fines de agosto para dedicar más tiempo a su familia.

Katie Zacharia

En su publicación, el presidente describió a la nueva secretaria como una «brillante partidaria» desde el comienzo y destacó su identificación con el movimiento MAGA, sigla de Make America Great Again (Hacer a Estados Unidos grande otra vez), el lema que caracteriza su proyecto político "Estoy seguro de que Katie logrará excelentes resultados para nuestro país como la próxima secretaria de prensa de la Casa Blanca", escribió Trump. Además, sostuvo que cuenta con el respeto de los medios de comunicación, de los ciudadanos estadounidenses y de su administración.

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Por su parte, Zacharia agradeció al mandatario por la designación y definió la oportunidad como el mayor honor de su vida. También anticipó que su objetivo será comunicar los resultados y las iniciativas del Gobierno republicano "El trabajo por delante es continuar entregando resultados sólidos para nuestro país y comunicando al pueblo estadounidense las grandes victorias que esta Administración está logrando todos los días", expresó en un mensaje difundido tras conocerse su nombramiento.

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Quién es Katie Zacharia, la nueva portavoz de Trump

Zacharia es abogada y comentarista política conservadora. Antes de llegar a la Casa Blanca, trabajó como asesora principal de Comunicaciones en Trump Media & Technology Group, la compañía vinculada a la familia Trump que opera Truth Social, una de las principales vías que utiliza el presidente para difundir anuncios oficiales, opiniones y mensajes políticos.

Su experiencia también incluye un paso por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), donde se desempeñó como portavoz y subsecretaria adjunta de Asuntos Públicos. Durante esa etapa trabajó bajo la conducción de Kristi Noem, quien dejó de estar al frente de esa dependencia a comienzos de 2026. Además, Zacharia participó como analista en medios de comunicación conservadores, entre ellos Fox News y Newsmax, donde intervino en debates sobre la política estadounidense y la agenda del Partido Republicano.

En el ámbito jurídico, fue asesora legal de Fix California, una organización conservadora que promueve iniciativas contra políticas progresistas en ese estado. El grupo fue fundado por Richard Grenell, un aliado de Trump que ocupa funciones como enviado presidencial especial.

La nueva secretaria de Prensa también tuvo participación en la campaña política del mandatario y colaboró en estados considerados competitivos durante las elecciones. Su trayectoria dentro de los espacios conservadores y su experiencia en comunicación fueron algunos de los antecedentes que acompañaron su designación.

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La salida de Karoline Leavitt y el cambio en la comunicación oficial

Zacharia ocupará el lugar que dejó Karoline Leavitt, quien se convirtió en enero de 2025 en la secretaria de Prensa del segundo mandato de Trump. Con 29 años, había hecho historia al transformarse en la persona más joven en ocupar ese puesto. Antes de incorporarse a la Casa Blanca, Leavitt había trabajado en el equipo de prensa de Trump durante su primer mandato y fue secretaria de Prensa nacional de su campaña presidencial de 2024. Durante su gestión se destacó por defender de manera firme las decisiones del presidente y confrontar con frecuencia las preguntas de los periodistas.

Sin embargo, tras el nacimiento de su segunda hija, decidió dejar el cargo para priorizar su vida familiar. La propia Leavitt explicó que, después de regresar brevemente de su licencia por maternidad, sintió que no podía dedicar a sus dos hijos el tiempo que consideraba necesario.

Su salida dejó vacante uno de los puestos más visibles de la administración estadounidense. Durante las semanas posteriores, distintos integrantes del gabinete se turnaron para responder preguntas de la prensa, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, J. D. Vance. Fox News anunció que Leavitt se incorporará a la cadena como comentarista política a partir de noviembre de 2026. De esa manera, continuará vinculada al debate público estadounidense desde los medios de comunicación, aunque fuera de la estructura formal del Gobierno.