Trump gana Florida: ¿qué necesita ahora para lograr la reelección?

Será una noche larga. Donald Trump empezó a subir la empinada colina en Florida, ganando 50 a 48% y sacando una ventaja mayor que la que obtuvo en 2016, en gran parte gracias al voto cubano venezolano. Sin embargo, su camino a la Casa Blanca aún es complicado, pero acaba de dar el primer paso. Ahora, intentará ganar en Georgia y Carolina del Norte, para llevar el partido a alargue y jugarse la presidencia en los Estados del Rust Belt, sin descuidar otros distritos reñidos como Texas.

El mensaje del presidente en Florida pareció surtir efecto. Durante las últimas semanas, agitó una y otra vez la campaña del miedo, catalogando a su rival Joe Biden como un títere de la extrema izquierda, que terminaría implantando el “socialismo” en los Estados Unidos. “Trump luce bien en Florida. Más allá de eso, no hay mucho, ya que la buena performance de Trump con respecto a 2016 y las encuestas está mayormente concentrada en los cubanos, lo que no nos dice demasiado sobre otros Estados”, afirmó Nate Silver, editor en jefe del sitio Five Thirty Eight.

Los votantes latinos serán decisivos en las elecciones de Estados Unidos

“Biden no dará un knock out rápido. Florida es una gran victoria para Trump. Pero es único en muchos sentidos y todavía faltan otros swing states”, aseguró, por su parte, Larry Sabato, director del Center for Politics de la Universidad de Virginia y creador del Sabato´s Cristal Ball.

Georgia es un distrito donde los republicanos cuentan con ventaja, pero Carolina del Norte parece mucho más reñido. Allí ganó Trump en 2016 por 170 mil votos. Según la proyección de The New York Times, el republicano tiene un 76% de posibilidades de llevarse el Estado, que reparte 15 delegados para el Colegio Electoral. Aún perdiendo ese distrito, Trump aún tiene chances de retener la presidencia, aunque su margen de error se achica notablemente, ya que debería ganar en algún lugar donde Hillary Clinton se impuso hace cuatro años, como Nevada o Minnesota.

La buena noticia para los demócratas es que Biden es competitivo en los suburbios, entre los votantes blancos y las mujeres, algo que será crucial en Pennsylvania, Michigan y Wisconsin, otros de los Estados en disputa que definirán el resultado de la elección.