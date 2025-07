Trump ordena difundir todos los testimonios del caso Epstein

El presidente estadounidense, Donald Trump, estalló de furia ayer debido a la publicación de una carta obscena que habría enviado años atrás al financista acusado de pedofilia Jeffrey Epstein, y le ordenó a la fiscal general que levante el secreto y difunda detalles de la investigación realizada hasta ahora.

“Con base en la ridícula cantidad de publicidad dada a Jeffrey Epstein, le he pedido a la fiscal general Pam Bondi que presente todos y cada uno de los testimonios pertinentes del Gran Jurado, sujeto a la aprobación de la Corte”, escribió Trump en Truth Social.

“¡Esta estafa, perpetuada por los demócratas, debería terminar ahora mismo!”, agregó. Rápidamente, la fiscal general confirmó: “Estamos listos para mover la Corte mañana para abrir las transcripciones del Gran Jurado”, que aún investiga la red de tráfico sexual de menores que manejaba Epstein.

El sitio del diario The Wall Street Journal publicó el jueves a la noche una nota titulada “Los amigos de Jeffrey Epstein le enviaron cartas obscenas para un álbum de cumpleaños número 50. Una era de Donald Trump”.

Allí se explica que Ghislaine Maxwell, esposa y socia de Epstein, le preparó en 2003 “un regalo especial” para celebrar el cumpleaños y les pidió a la familia y amigos que enviaran cartas para un álbum. Entre ellos estaba Trump, quien en ese momento ya era un multimillonario del sector inmobiliario.

Las páginas de ese álbum, encuadernado en cuero, se encuentran entre los documentos examinados por funcionarios del Departamento de Justicia que investigaron a Epstein y Maxwell hace años, contó el diario conservador.

La carta de Trump, según el diario, es particularmente “obscena”. “Contiene varias líneas de texto mecanografiado enmarcadas por el contorno de una mujer desnuda, que parece estar dibujado a mano con un rotulador grueso. Un par de pequeños arcos denotan los senos de la mujer, y la firma del futuro presidente es un ‘Donald’ ondulado debajo de su cintura, imitando el vello púbico”, dice. Y termina: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”.

Trump negó haber escrito esa carta: “Esto es una falsedad. Yo no hago dibujos de mujeres. No es mi lenguaje, no son mis palabras”, dijo.

Murdoch, quien controla la empresa global de medios NewsCorp, estuvo en el palco de Trump el domingo en el estadio MetLife de Nueva York, para la final del Mundial de Clubes.

“Le dije a Rupert Murdoch que era una estafa, que no debería publicar esta historia falsa”, escribió Trump en su red social. Luego, por la noche, demandó al diario por “difamación y calumnias”.

Epstein, detenido en 2006 y declarado culpable de varios delitos sexuales, entre ellos tráfico de jóvenes y menores de edad, fue encontrado muerto en su celda en 2019.

La extrema derecha está convencida de que hay una lista secreta con los nombres de los clientes de Epstein y que el magnate fue asesinado en prisión como parte de una conspiración.