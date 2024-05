Un banquero, dos abogados, una profesora y una fisioterapeuta y otros 7 neoyorkinos deciden la suerte de Donald Trump

El jurado que decidirá la suerte de Donald Trump inició este jueves en Nueva York su segundo día de deliberaciones, tras las cuales alcanzarán un veredicto que puede sacudir las elecciones estadounidenses en noviembre.

Trump está acusado de falsificar registros comerciales de su empresa, la Organización Trump, para reembolsar a su exabogado Michael Cohen un pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels para que guarde silencio sobre un supuesto encuentro sexual.

Se trata de un proceso histórico, al ser el primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos, cuya suerte será decidida por un jurado cuidadosamente seleccionado por los fiscales y los abogados del magnate republicano.

Aunque las identidades de los 12 miembros del jurado se mantienen en secreto por seguridad, algunos detalles fueron revelados durante los días de selección que precedieron al primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos.

Tras semanas de declaraciones de más de 20 testigos, la mirada se dirige ahora enteramente al jurado, que debe decidir si el exmandatario es culpable de falsificar documentos para intentar encubrir un escándalo sexual en la recta final de su campaña a la Casa Blanca en 2016.

Este jueves, por segundo día consecutivo todos se retiraron de sala para deliberar a puertas cerradas, con sus notas y una computadora que contiene las pruebas del caso.

Los siete hombres y las cinco mujeres son residentes de Manhattan, uno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, tradicional bastión demócrata, donde en las elecciones de 2020 el presidente Joe Biden obtuvo el 76% de los votos y Trump el 22%.

Tras algunas horas de trabajo, pidieron volver a escuchar extractos de los testimonios de dos protagonistas clave del caso, el exjefe de un tabloide cercano a Trump, David Pecker, y el exabogado personal y hombre de confianza del expresidente, quien ahora es el acusador principal del caso, Michael Cohen.

Sus testimonios se refieren en particular a una reunión que mantuvieron con Trump, en agosto de 2015 en la Trump Tower de Nueva York, donde habrían ideado un plan para evitar cualquier posible escándalo que afectara al futuro candidato a la Casa Blanca, incluso si implicaba pagar a cambio de silencio.

No hay límite de tiempo para las deliberaciones, pero es necesario un veredicto unánime. Una sola abstención significa un jurado en desacuerdo y un juicio nulo, aunque los fiscales podrían solicitar un nuevo juicio.

Pero también es posible otro escenario: los 12 jurados podrían dejar una constancia de desacuerdo, el juicio sería declarado nulo y Trump podría cantar victoria. Aunque ésta solo sería temporal pues se realizaría otro juicio, salvo que la fiscalía de Manhattan retire los cargos.

El expresidente, de 77 años, enfrenta un total de 34 cargos. Si es declarado culpable, las repercusiones políticas superarían con creces la gravedad de los cargos, ya que, apenas cinco meses antes de las elecciones presidenciales, el candidato también se convertiría en un criminal con condena.

Para declarar a un acusado culpable en lo penal, la ley estadounidense exige a los jurados estar convencidos más allá de toda duda razonable. Por tanto, es suficiente con que uno solo de los jurados se rehúse a condenar a Trump para dar la victoria a la defensa.

Los 12 jurados y sus respuestas en el proceso de selección fueron examinados con lupa. Uno de ellos citó la red Truth Social, propiedad de Donald Trump, entre sus fuentes de información. Pero todos juraron que serían imparciales.

Según trascendió, el presidente del jurado trabaja en ventas y anteriormente fue camarero. Está casado, no tiene hijos y disfruta de las actividades al aire libre. Dijo que lee las noticias de The New York Times y el Daily Mail, y que ve Fox News y MSNBC.

Dos miembros del jurado, ambos hombres, son abogados, uno corporativo y el otro, un litigante civil que dijo no estar familiarizado con el derecho penal.

Otro de los jurados es un banquero de inversiones que declaró que sigue en las redes sociales a Michael Cohen así como a la exasesora del multimillonario, Kellyanne Conway. Cuando se le preguntó sobre sus sentimientos hacia Trump, dijo que son "ambivalentes".

Una mujer miembro del jurado que es gerente de proyectos, en cambio, expresó fuertes opiniones sobre Trump durante la selección del jurado. Lo llamó "egoísta e interesado", pero pasó el filtro de todos modos.

También hay entre los jurados un ingeniero de seguridad, originario de California y casado con una profesora. Cuando se le preguntó durante la selección si le preocupaba emitir un veredicto de culpabilidad, dijo: "No".

Una de las mujeres del jurado es una profesora que no sigue las noticias y afirmó no saber que Trump tenía otros procesos penales, dijo que le gusta que el expresidente "diga lo que piensa". Otra jurado es logopeda y declaró que "no conocía muy bien el mundo jurídico", pero que no tendría ningún problema en seguir las instrucciones del juez.

Otra mujer del jurado está recién graduada de la universidad y trabaja como ingeniera de software. Le dijo al juez que su hermana se casaba en septiembre y le preguntó si eso coincidiría con su servicio como jurado. "Si estuviéramos todavía aquí en septiembre, sería un gran problema", respondió el juez Juan Merchan, provocando risas en la sala.

Uno de los jurados de mayor edad es un administrador de patrimonio jubilado, casado y con dos hijos. Sus aficiones son el simulador de vuelo, el esquí, el yoga y la meditación. Otro trabaja en comercio electrónico dijo que "no sigue mucho" las noticias, pero escucha podcast sobre psicología del comportamiento. "Es mi pequeño hobby", aseguró.

El grupo de jurados se completa con una mujer, fisioterapeuta, casada, sin hijos, a la que le gusta correr y jugar al tenis. Dijo que lee The New York Times y USA Today, y escucha podcast deportivos y religiosos.

¿Qué debe decidir al jurado?

Durante la fase de testimonios, los jurados escucharon a Stormy Daniels detallar su encuentro y la relación sexual que ella afirma haber tenido con el multimillonario en 2006, lo que Trump niega.

Michael Cohen, en el pasado abogado y hombre de confianza de Trump, aseguró que éste le dio luz verde para pagar a la actriz 130.000 dólares con el fin de acallar el episodio en plena recta final de la campaña electoral de 2016. Una versión que también niega la defensa del candidato republicano.

Pero a fin de cuentas, el jurado no debe dilucidar si la relación ocurrió o no, o si el pago a Daniels fue legal o no.

Solamente debe determinar si Trump es culpable de 34 falsificaciones de documentos con el fin de reembolsar a Cohen, a lo largo de 2017, el pago que éste hizo a Daniels.

Para la fiscalía, los 34 cargos se materializaron por medio de facturas falsas, cheques (algunos firmados por Trump) y falsos registros en la contabilidad de la Trump Organization.

La acusación alega fraude electoral, al considerar que los 130.000 dólares que permitieron ocultar información a los votantes constituyen un gasto ilegal de campaña. Según John Coffee, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, ese argumento probablemente "desconcierte a algunos jurados".

¿Cuál sería la pena para Trump?

De ser declarado culpable, el expresidente podría ir a prisión. Pero no corresponde al jurado, sino al juez Juan Merchan, fijar la pena unas semanas más tarde.

La falsificación de documentos contables se castiga con hasta cuatro años en el estado de Nueva York, pero los expertos consideran improbable esa pena para alguien sin antecedentes penales.

El juez puede considerar una pena alternativa como el servicio comunitario o una multa. En cualquier caso Trump podrá apelar y con ello evitaría ir a la cárcel.

Aunque causaría un terremoto político, una condena en lo penal, que sería la primera en la historia a un expresidente de Estados Unidos, no le impediría presentarse a las elecciones del 5 de noviembre.

Los efectos son inciertos sobre el electorado republicano y sobre los votantes indecisos, estos últimos cruciales en el duelo entre Trump y el actual presidente demócrata Joe Biden.