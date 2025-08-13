Durante la primera hora de este miércoles, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley que despenaliza la eutanasia, también conocida como muerte asistida, siempre y cuando se lleve a cabo bajo determinadas condiciones.

Tras un extenso debate parlamentario de catorce horas, se aprobó con 64 votos a favor y 29 en contra el texto impulsado por el Frente Amplio, que contó con el apoyo y la adhesión de varios legisladores de la oposición de centroderecha. Posteriormente, pasará a debatirse en una comisión del Senado.

"Es un proyecto de ley garantista, seguro, protector de los derechos de las personas que garantizan la eutanasia y de todos los involucrados en el procedimiento", expresó al respecto el diputado del Frente Amplio Luis Gallo, en defensa al proyecto aprobado.

Federico Preve, legislador del mismo partido, también sostuvo que la aprobación de la norma volvería a llevar a Uruguay al lugar "de referente de derecho" internacional, considerando que históricamente ha sido pionero en lo que respecta a la aprobación de leyes sociales.

El legislador frenteamplista enumeró algunas de las leyes "disruptivas" que se aprobaron en el país, como la regulación del mercado de cannabis y el matrimonio igualitario, que se aprobaron durante el gobierno del fallecido José "Pepe" Mujica. "Estamos en un país laico, un país de avanzada y que ha sido referencia mundial", remarcó.

"Ya existen herramientas legales y médicas para asegurar un final de la vida sin dolor y sin adelantar la muerte", sostuvo por el contrario Andrés Grezzi, diputado del Partido Nacional y opositor al proyecto, quien reclamó que se instaló que "las personas morirían de forma indigna" sin la ley, cuando, desde su punto de vista, no es así.

En este contexto, según indicó el proyecto que busca aprobar la eutanasia, cuando un paciente pida intervención para acabar con su vida, el médico deberá tener en cuenta los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad

Estar psíquicamente apto

Estar transitando la etapa terminal de una patología incurable que provoque "sufrimientos insoportables"

Pasar por varias instancias previas

Expresa su voluntad por escrito y frente a testigos

En caso de que la iniciativa se apruebe en el Senado uruguayo, donde la mayoría está en manos de la izquierda, Uruguay acompañaría en el continente a Colombia, donde la muerte asistida se despenalizó por decisión de la Corte Constitucional en 1997

Y también a Canadá, donde se legalizó en 2016 luego de un fallo del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la penalización.

