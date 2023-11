Varios secuestrados tienen familia en la Argentina: ayer, dos fueron liberadas

Daniel Aloni, de 34 años, y su hija Emilia, de 5, son dos de los 13 israelíes liberados ayer por la organización terrorista Hamas tras 48 días secuestrados. Las Aloni, madre e hija, tienen familia en Argentina, así como en Estados Unidos e Israel.

Daniel Aloni es descrita por sus seres queridos como una mujer que “ama la vida y a su pequeña hija”. Emilia ama hacer rompecabezas y sus familiares dicen que es una niña “vivaz, curiosa y encantadora”. Les gusta cocinar juntas, ir a la playa y jugar. Fueron secuestradas cuando visitaron a su familia en el Kibbutz Nir Oz.

“Las palabras no pueden expresar lo que estamos sintiendo. Dos de los miembros de nuestra familia están de camino a casa. Nuestros queridos Sharon, David, Emma y Julie permanecen en cautiverio en Gaza. Nuestra lucha no terminará hasta que los seis estén de vuelta en casa”, publicó la familia en la cuenta de Instagram Bring Them Home (Tráiganlos de vuelta a casa). “Gracias a todos por su amor. No tenemos palabras”, agregaron.

El resto de los familiares de las Aloni siguen secuestrados. Se trata de la hermana de Daniel, Sharon, de 34 años; su esposo David Cunio, de 33 años; y sus hijas mellizas de 3 años, Julie y Emma. La familia fue tomada de su casa el 7 de octubre.

“Esto es demasiado doloroso. Pero nunca debemos perder la esperanza que todo estará mejor”, dice a PERFIL uno de los familiares argentinos de los secuestrados, desde la provincia de Tucumán. Cuando escucharon llegar a los terroristas, la familia Cunio se escondió en el refugio más cercano, mientras los criminales prendían fuego su hogar. Agazapados, enviaron un último mensaje de texto a sus familiares: “Quizás no logremos salir de aquí”.

El hermano de David, Ariel, de 26 años, también fue secuestrado, así como su socio Arbel. En total, nueve personas de la familia fueron secuestrados y dos –Emilia y Danielle– ya han sido liberadas. Amigos de la familia están contentos por el regreso de las mujeres, sin embargo, su felicidad aún no es plena: esperan el regreso del resto de los secuestrados.

La familia Cunio estableció un negocio exitoso en el kibutz encabezado por el padre, David, que es ingeniero eléctrico. Su hermano, Ariel, está comprometido con Arbel Yehud, de 28 años; ambos también fueron secuestrados. La pareja estaba organizando su casamiento. El hermano de Arbel, Dolev, de 35 años, también permanece en cautiverio.

Dolev, voluntario de Maguen David Adom, el servicio de emergencia médica de Israel, está casado con Sigal, que estaba embarazada de su cuarto hijo cuando su esposo fue secuestrado. Sigal ya dio a luz.

A final de octubre, el grupo terrorista difundió un video en el que, desde el cautiverio, Daniel Aloni, junto a otras dos mujeres secuestradas, piden ayuda para su liberación.

Palestinos. Los palestinos liberados como parte del acuerdo fueron condenados en Israel por crímenes que van desde ataques “menores” hasta activación de coche bomba.

“No hay ningún paralelismo entre los niños israelíes secuestrados y los adolescentes palestinos condenados por delitos violentos. No es que ellos liberan niños, y nosotros liberamos niños. Esa afirmación es inaceptable. Nosotros tenemos niños de dos años secuestrados, ¿cómo se puede comparar eso con un hombre de 17 años que está envuelto en un apuñalamiento?”, señaló Mark Regev, asesor de Benyamin Netanyahu.