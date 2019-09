Videos | Impactantes imágenes del paso del huracán Dorian por las Bahamas

Al menos cinco personas murieron por el paso del huracán 'Dorian' por el archipiélago de Bahamas, según informó el primer ministro del país, Hubert Minnis, mientras las imágenes de video capturadas por personas en el lugar muestran imágenes impactantes.

La desoladoras imágenes de los videos muestra el agua casi al nivel del techo en muchos lugares en tanto las olas crecientes sacudieron los tejados y arrastraron con violencia madera y escombros que golpearon o atravesaron casas.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó de que la tormenta podría haber dejado hasta 13.000 casas destruidas o gravemente dañadas. En Freeport, en la isla de la Gran Bahama, las casas tienen 1,8 metros de agua.

"Parecen barcas sobre el agua", relató una mujer de 61 años que está alojada desde hace dos días en uno de los refugios de emergencia habilitados por las autoridades. Un testigo que se aloja en un hotel en el Ábaco Beach Resort de la isla de Gran Ábaco dijo que los fuertes vientos de hasta 350 kilómetros por hora arrancaron persianas y parte del techo. El lugar está rodeado por un lago de agua.

Bahamas Press asegura que la cifra de fallecidos podría ser mucho mayor y que se están recogiendo cadáveres en toda la isla de Gran Ábaco a lo largo de la tarde del lunes.

Llamadas desesperadas

"Cualquiera que pueda ayudarme, es Kendra Williams. Vivo en Heritage. Estamos bajo el agua; estamos en el tejado. ¿Puede alguien ayudarnos o enviar alguna ayuda? Por favor", exclamó. "Yo y mis seis nietos y mi hijo, estamos en el tejado", detalló con angustia. El mensaje fue enviado por Yasmin Rigby, una residente de Freeport, a la agencia AFP. Las autoridades de las Bahamas, golpeadas por el trágico paso del huracán Dorian, dijeron que estaban recibiendo muchas súplicas de ayuda.

"Estamos recibiendo muchas llamadas de gente desesperada", dijo Don Cornish, gerente de desastres de la isla de Gran Bahama. "Están muy preocupados por la subida de la marea ... Hemos tenido personas que están tratando de salir en estas condiciones porque están desesperadas por el nivel del agua en sus hogares", agregó.

Rigby dijo que el aeropuerto local y el hospital de Freeport estaban bajo el agua. Tanto la energía como el suministro de agua quedaron cortados. "Otros miembros de la familia fueron evacuados de una casa que alguna vez fue segura para nosotros. Estoy rezando para que el agua no llegue hasta aquí", agregó.

Un mensaje difundido por el centro de comando en New Providence, Bahamas, solicitaba con urgencia motos de agua, botes pequeños y chalecos salvavidas, mientras los pedidos de ayuda se multiplican en Twitter. Un hombre dijo que algunos miembros de la familia estaban instalados en el tejado de su casa en Freeport. "No he sabido nada de / sobre mi familia en Abaco desde el sábado", señaló en referencia a la situación en las islas Ábaco, al norte de Bahamas.

El periódico Nassau Guardian contó la desgarradora historia de Gertha Joseph, una mujer de 35 años, de Marsh Harbour, en las Ábacos, quien estaba en lo alto de una escalera en su casa el domingo, sosteniendo a su hijo de cuatro meses, mientras las olas atravesaban la construcción. Fue entonces cuando el viento arrancó el techo de su casa. Mientras la mujer estaba paralizada de miedo, un vecino vino a ayudarla.

"Puso (a mi hijo) en esta cosa plástica y nadó con él porque yo no puedo nadar", dijo a un periodista, al que le declaró que ella y más de 50 personas se habían refugiado en la única casa que seguía en pie en su calle. Pero la mujer no sabía a dónde iría una vez que las aguas derivadas de la tormenta retrocedieran. "Voy a seguir orando", dice.

Categoría 4: rumbo a Florida

Desde la mañana de este lunes el huracán fue rebajado a la categoría 4, la segunda más potente de la escala escala Saffir-Simpson, por el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami. La tormenta genera vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora y se desplaza a una velocidad de 1,6 kilómetros por hora.

Según el CNH, el balance de los daños de Dorian es "catastrófico" debido a los fuertes vientos y a la crecida de las aguas, que ha sumado entre 5,4 y 7 metros a su altura habitual. Pero aunque se pronostica el progresivo debilitamiento de la tormenta, en la Florida ya se están registrando fuertes ráfagas de viento y un potente oleaje pese a que el huracán está aún a 169 kilómetros de la costa.

En Port Saint Lucie, la ciudad costera que estará más próxima a la trayectoria del huracán entre la noche del martes y el miércoles, conocen los pasos a tomar. Muchos negocios ya estaban cerrados y los refugios de la zona comenzaban a llenarse a medida que el cielo se ponía cada vez más lúgubre. Los barrios de casas rodantes están desiertos y las frágiles construcciones torpemente protegidas.

La costa este de Florida está protegida por "islas barrera", islotes alargados que corren a lo largo de la costa. Los residentes de las islas tienen órdenes de evacuación obligatoria y la policía comenzaba a hacer los preparativos para cerrar los puentes que les dan acceso y algunos aprovechan hasta el último momento para ir a ver al mar antes de que las islas queden incomunicadas. El oleaje, fuerte y agitado, presagia el huracán que se avecina y que devastó las Bahamas.

D.S.