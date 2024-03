Violación grupal en India: detuvieron a todos los sospechosos y la pareja se fue del país

Este martes 5, la Policía de India confirmó que fueron detenidos todos los sospechosos de haber estado implicados en el salvaje ataque a una pareja española en el que golpearon ferozmente al hombre y violaron en grupo a la mujer. Las víctimas aportaron una última declaración y luego continuaron su viaje hacia Nepal, protegidos por una fuerte custodia policial.

"Hemos arrestado a todos los implicados en el caso", confirmó en diálogo con la agencia EFE Pitamber Singh Kherwar, el superintendente de Policía de Dumka, una región remota al noroeste del país asiático, en el estado de Jharkhand, donde tuvieron lugar los hechos el pasado viernes por la noche.

En concreto, durante la noche del lunes las autoridades arrestaron a otros cuatro sospechosos, elevando a ocho el total de detenidos sobre quienes se presume que estuvieron implicados en el aberrante crimen.

Dado que el caso tomó una gran relevancia mediática, considerando que se trata de víctimas extranjeras, la Policía de India conformó dos equipos de investigación especial para tratar el caso y recabar todas las pruebas posibles.

Por su parte, la pareja víctima del ataque abandonó el país este martes y continuaron su rumbo a Nepal tras realizar unas últimas declaraciones ante los oficiales. Los agentes se presentaron en la residencia oficial donde ambos se encontraban hospedados para entregarles las pruebas médicas realizadas a la mujer y para cerrar los trámites judiciales.

Violación grupal en India: indemnizaron a la víctima por el equivalente a 12 mil dólares

Un escuadrón policial los escoltó durante su salida del país hasta llegar a la frontera del estado Jharkhand.

A su vez, el Tribunal Suprema del estado de Jharkhand se pronunció este martes sobre el caso dadas sus repercusiones y considerando que cualquier tipo de delito contra un ciudadano extranjero puede ocasionar graves consecuencias nacionales e internacionales, incluyendo un impacto en la economía turística del país.

De esta manera, la agencia EFE accedió a una orden emitida este martes que le permite al tribunal tomar acciones sobre los hechos sin necesidad de pasar previamente por un tribunal subalterno.

En consecuencia, el tribunal tomó conocimiento de lo ocurrido y ordenó que se inicie una petición a la que deben responder las principales autoridades del Estado, el ministro de Interior regional y el jefe de la Policía de Dumka, donde tuvo lugar el ataque.

Acto seguido, el máximo tribunal solicitó una respuesta de alguna de las partes para el próximo 7 de marzo. Hasta el momento, el caso quedará a cargo de un tribunal subalterno, el cual podría cerrar la causa una vez que se concluya la investigación policial dentro de los próximos 30 días.

La pareja española atacada en la India recibió este lunes 4 de marzo un cheque por un millón de rupias, monto equivalente a unos 12 mil dólares, como compensación por el ataque durante el cual la mujer sufrió una violación grupal y el hombre fue severamente golpeado.

"Le hemos dado una compensación de un millón de rupias al marido. Estamos realizando una investigación exhaustiva e intentaremos garantizar un juicio rápido y una condena", señaló en diálogo con la prensa Anjaneyulu Dodde, comisionado adjunto del distrito indio de Dumka, estado de Jharkhand, donde ocurrió el ataque.

La entrega de la indemnización se realizó en la "casa de seguridad" del Gobierno indio, institución a la que ambos viajeros —él español y ella brasileña nacionalizada española— fueron trasladados el sábado por la noche luego de lo ocurrido.

"Muchas gracias al Gobierno de Jharkhand. La Policía está investigando muy rápido, tres o cuatro personas han sido detenidas", expresó al respecto la pareja de la mujer violada en grupo tras recibir el pedido de perdón de Dodde por el brutal ataque.

"Cuando gritaba, me golpeaban": el relato de una influencer víctima de una violación grupal en India

La pareja se encontraba recorriendo desde hace varios meses los países de Asia cuando decidieron instalarse una noche cerca de una estación policial en Dumka, con el objetivo de descansar para luego continuar su viaje. Sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos por el ataque de un grupo de hombres.

En India, la ley establece penas duras contra la violación, las cuales, en su mayoría, no admiten fianza. Según el código penal indio, una violación debe castigarse con un mínimo de 10 años de cárcel y una violación grupal con hasta cadena perpetua.

No obstante, en el país asiático no suelen emitirse condenas y muchos de los casos suelen estancarse en el sistema judicial del país. Asimismo, muchas agresiones no se suelen notificar debido al estigma que generalmente sufren las víctimas.

