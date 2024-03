La pareja española atacada en la India recibió este lunes 4 de marzo un cheque por un millón de rupias, monto equivalente a unos 12 mil dólares, como compensación por el ataque durante el cual la mujer sufrió una violación grupal y el hombre fue severamente golpeado.

"Le hemos dado una compensación de un millón de rupias al marido. Estamos realizando una investigación exhaustiva e intentaremos garantizar un juicio rápido y una condena", señaló en diálogo con la prensa Anjaneyulu Dodde, comisionado adjunto del distrito indio de Dumka, estado de Jharkhand, donde ocurrió el ataque.

La mujer violada en India es una influencer brasileña nacionalizada española de 28 años.

La entrega de la indemnización se realizó en la "casa de seguridad" del Gobierno indio, institución a la que ambos viajeros —él español y ella brasileña nacionalizada española— fueron trasladados el sábado por la noche luego de lo ocurrido.

"Muchas gracias al Gobierno de Jharkhand. La Policía está investigando muy rápido, tres o cuatro personas han sido detenidas", expresó al respecto la pareja de la mujer violada en grupo tras recibir el pedido de perdón de Dodde por el brutal ataque.

La pareja se encontraba recorriendo desde hace varios meses los países de Asia cuando decidieron instalarse una noche cerca de una estación policial en Dumka, con el objetivo de descansar para luego continuar su viaje. Sin embargo, sus planes se vieron interrumpidos por el ataque de un grupo de hombres.

Ambos permanecen en el distrito indio mientras se desarrolla la investigación del caso y las autoridades continúan en la búsqueda de los involucrados tanto en la golpiza como en la violación grupal. Este domingo, la pareja se presentó a declarar ante el tribunal local como paso previo para ratificar los arrestos y formalizar los cargos.

Si bien se estima que son entre ocho y diez personas, hasta ahora solo se ha confirmado la detención de tres implicados. Según trascendió, los detenidos admitieron los hechos, aunque las autoridades no especificaron sobre qué delitos reconocieron.

En 2022, se reportaron en India una media de 90 violaciones diarias, según la oficina nacional de registro de delitos.

Este lunes, además, la policía informó que busca a otros cuatro sospechosos de haber cometido el crimen. "Formamos un equipo para dar con el paradero de los sospechosos", confirmó a AFP el oficial Pitamber Singh Kherwar y manifestó: "Pronto los detendremos".

En India, la ley establece penas duras contra la violación, las cuales, en su mayoría, no admiten fianza. Según el código penal indio, una violación debe castigarse con un mínimo de 10 años de cárcel y una violación grupal con hasta cadena perpetua.

No obstante, en el país asiático no suelen emitirse condenas y muchos de los casos suelen estancarse en el sistema judicial del país. Asimismo, muchas agresiones no se suelen notificar debido al estigma que generalmente sufren las víctimas.

El ataque se produjo el viernes 1 de marzo por la noche en el distrito de Dumka, en el estado oriental de Jharkhand, donde la pareja, que viajaba en moto, se detuvo para acampar cerca de una comisaría. La ubicación no impidió que, una vez dentro, un grupo de hombres los atacara a piedrazos.

“Me ataron y me pusieron un cuchillo en el cuello. Me dijeron que me iban a matar y a ella la han violado siete hombres”, relató entre lágrimas Vicente, un ciudadano español de 63 años, en historias de Instagram. Su pareja es Fernanda, de 28 años, nacida en Brasil y ciudadana española.

Luego, en diálogo con El Mundo, Vicente ahondó: “Íbamos camino a la frontera con Nepal, ya dejábamos India. Pero se nos hacía de noche y decidimos parar y acampar. Ya estábamos dentro de la tienda de campaña cuando tres hombres llegaron en dos motos y comenzaron a gritarnos y a tirar piedras. Cuando me asomé, vi que uno de ellos llevaba una daga metida dentro de la manga”.

Los dos viajeros tienen previsto irse de India el martes en moto y viajar hasta Nepal desde donde volarán a España.

“Recogimos rápido las cosas y nos pusimos los trajes de la moto. Teníamos mucho miedo y Fernanda cogió una de las piquetas de la tienda para defenderse por si nos atacaban. Pero nada más salir, vimos que habían llegado otros cuatro hombres más. Mientras intentábamos dialogar con ellos y que la situación se calmara, tres de los hombres agarraron a Fernanda. Yo intenté ir a por ella, pero los otros cuatro comenzaron a golpearme”, narró.

“Pude defenderme hasta que me dieron en la cabeza con una piedra y caí al suelo. Entonces, comenzaron a golpearme con el casco de la moto de Fernanda y quedé semiinconsciente. Por suerte, el traje de la moto me protegía el cuerpo de las patadas. Me ataron y me pusieron un cuchillo en el cuello”, añadió Vicente y contó que los hombres, a quienes definió como “muy jóvenes”, se llevaron a Fernanda tras unos arbustos: “De repente, dejé de oírla. No podía verla tampoco. Pensaba que la habían matado", afirmó.

Fernanda también habló: “En los matorrales, me agarraron entre varios y me desnudaron. Después, me violaron por turnos. Conmigo siempre estaban cuatro. Cuando gritaba, me golpeaban en la cara. Sólo les escuchaba repetir en inglés las mismas palabras: only sex, only sex”. Vicente continuó: “Yo les rogué que parasen, les ofrecí dinero, que se llevaran todo lo que teníamos. Pero no estaban allí para robarnos. No tocaron las motos ni se llevaron los 300 dólares que les decía que tenía en la cartera. Estuvieron tres horas violando a Fernanda”.

“En ese tiempo, hubo un momento en el que a mí me colocaron una especie de lona en la cabeza y me dijeron que me iban a cortar el cuello y que no querían mancharse de sangre. Yo pensaba que a ella ya la habían matado. Cuando los hombres se fueron, vi a Fernanda que salía de los matorrales”, concluyó el español. La mujer logró contactar con una patrulla de la policía alrededor de las 23 y fue trasladada a un hospital, informó el oficial de la policía Pitamber Singh Kherwar al diario The Times of India.

Vicente y Fernanda son pareja desde hace nueve años y, desde hace seis, recorren el mundo en moto. Ya conocieron 66 países y suman más de 300.000 seguidores en redes sociales. En India llevaban ya seis meses y Vicente comentó: “Lo único que pido ahora es que la gente no ponga a India como un país de violadores. En general, es un lugar muy seguro, donde nos han tratado genial, de gente muy humilde y trabajadora. Esto puede pasar en cualquier sitio porque en todos lados hay personas malvadas”.

