Xi Jinping, Bolsonaro y Putin no reconocen a Biden hasta que no haya resultados oficiales

A finales de octubre, Biden llamó a Rusia "la principal amenaza" para la seguridad nacional de Estados Unidos durante una entrevista con 60 Minutes en CBS. El portavoz del Kremlin, Peskov, respondió diciendo que Rusia no estaba de acuerdo con los comentarios de Biden, y tal retórica amplificó el "odio hacia la Federación Rusa".

Putin había felicitado a Donald Trump por su victoria en 2016 un poco más de un hora después de que las proyecciones de los medios estadounidenses lo dieran ganador. Peskov dijo que en "aquella época no hubo cuestionamiento judicial" del resultado.

El mandatario mexicano agregó en el comunicado televisado del sábado: " Tenemos muy buena relación con ambos candidatos . El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos llegado a algunos buenos acuerdos. Le agradecemos porque no ha sido un entrometido y nos ha respetado . Y lo mismo con el candidato Biden. Lo conozco desde hace más de 10 años ".

" Vamos a esperar a que se resuelvan todos los asuntos legales . No queremos ser imprudentes . No queremos actuar a la ligera. Queremos ser respetuosos de la autodeterminación de las personas y de sus derechos", agregó. López Obrador dijo en la televisión estatal el sábado.

AMLO : El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador , hizo una declaración en la que no se dirigió a Biden como el ganador y, en cambio, dijo que tenía que esperar hasta que concluyeran los desafíos legales al recuento de votos.

Erdogan: Como candidato, Trump elogió al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por su manejo de un fallido intento de golpe de Estado a pesar de una importante represión contra supuestas figuras de la oposición. Como presidente, Trump pregonó una controvertida victoria en el referéndum para Erdogan que vio al líder turco ganar poderes de gran alcance y sin control.

En resumen, con Trump en el cargo, a Erdogan se le ha dado en gran medida carta blanca para hacer lo que quiera. Esa será una historia muy diferente con Biden, a quien Erdogan aún no ha reconocido como presidente electo.

Hablando el año pasado en un episodio especial de "The Weekly" de The New York Times , Biden dijo que estaba "preocupado" por Turquía y que adoptaría "un enfoque muy diferente" de las relaciones con el país, incluido el apoyo a los líderes de la oposición y a los kurdos, consignó el medio estadounidense CNN.

La retirada de Trump de la región, incluida una retirada repentina de Siria que dejó a los antiguos aliados anti-ISIS, los kurdos sirios, expuestos a un avance turco, envalentonó a Erdogan. Desde entonces, el líder turco se ha arriesgado a la ira de la alianza de la OTAN comprando armas rusas y ha respaldado los ataques contra los intereses estadounidenses y europeos en el Medio Oriente.

Biden ha dicho que Erdogan tiene "que pagar un precio" por esas acciones, incluso si Estados Unidos continuará vendiéndole armas.