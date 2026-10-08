Causa AFA: el juez federal de Campana sobreseyó a Pablo Toviggino y a su entorno

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, sobreseyó este miércoles a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y a seis de sus familiares directos por la causa por presunto desvío de fondos de la entidad deportiva iniciada en Santiago del Estero. A pedido de las defensas, el juez argumentó que ninguna de las personas o empresas imputadas por el fiscal federal Pedro Simón cuenta con “una acción penal legalmente promovida” en su contra.

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El expediente original había sido impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, planteando delitos como defraudación, lavado de activos y asociación ilícita y había pedido medidas contra Claudio “Chiqui” Tapia y Toviggino.

La resolución judicial alcanza de manera integral a 13 personas físicas, entre ellas hermanos y allegados directos al directivo de la AFA, y a seis sociedades comerciales (como HT S.R.L., Barwa S.R.L., Bori S.R.L. y WICCA SAS, entre otras), que habían sido involucradas en el entramado financiero bajo sospecha.

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Con este fallo, el tribunal dejó sin efecto las imputaciones sobre el círculo del dirimente futbolístico, cerrando la causa tramitada en esa jurisdicción al determinar la falta de impulso penal válido que sostenga las acusaciones formuladas por la fiscalía.

Quien es Adrián Gonzalez Charvay, el juez que sobreseyó a Toviggino

Magistrado desde 2009 y juez desde 2015, Gonzalez Charvay ejerce en la justicia hace 30 años. A lo largo de su carrera creó un perfil de investigador activo a partir de exitosos operativos contra el narcotráfico y causas de impacto político. No obstante, su figura también ha quedado asociada a sus fluidos contactos institucionales con intendentes de la zona norte del conurbano bonaerense, entre los que destaca su cercanía con el jefe municipal de Pilar, Federico Achával.

Ese entramado de relaciones locales genera particular atención debido a los estrechos nexos de Achával con la conducción de la AFA, encabezada por Claudio Tapia, y al reciente intento de la entidad deportiva de mudar su sede social precisamente a Pilar.

Pese a que la decisión de González Charvay de reclamar para su juzgado la causa de la mansión del municipio despertó suspicacias, al ser un pedido de los propios acusados y contar con la oposición de fiscales y jueces del fuero Penal Económico, desde el entorno del magistrado sostienen que sus vínculos son estrictamente funcionales e institucionales. Asimismo, desde el tribunal aseguraron que trabajarían sobre el material y las pruebas recolectadas por los juzgados anteriores sin arrancar la investigación desde cero, dando por resultado, el sobreseimiento del tesorero de AFA.