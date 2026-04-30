Causa Cuadernos: declara José López, el acusado que más compromete a Cristina Kirchner

Este jueves 30, el Tribunal Oral Federal Nro. 7 dará inicio a una etapa crucial en el juicio por la causa Cuadernos con la declaración de José López. El exsecretario de Obras Públicas será el primero de una ronda de 43 testimonios previstos para las próximas semanas.

Causa Cuadernos: “Mentimos para no ir presos”, declaró un empresario en el juicio

López, quien se desempeñó como funcionario clave durante las gestiones kirchneristas entre 2003 y 2015, es considerado el acusado que más compromete a la expresidenta Cristina Kirchner. Bajo la figura de imputado colaborador -o "arrepentido"-, confesó haber integrado el sistema de recaudación ilegal de sobornos provenientes de contratistas del Estado, señalando además a altos funcionarios como organizadores de la maniobra.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su nombre quedó sellado en la memoria pública tras su detención en 2016, cuando fue sorprendido intentando ocultar bolsos con casi 9 millones de dólares, armas, joyas y relojes en un convento de General Rodríguez.

Causa Cuadernos: tres imputados dijeron que mintieron para no ir presos y que lo dejaron asentado en una escribanía

Junto a la declaración de López, el tribunal tiene planificadas las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano.

En el caso de Marcuzzi, su defensa intentó un sobreseimiento mediante un pedido de "reparación integral", el cual fue rechazado por la fiscal de juicio, Fabiana León. Por su parte, Luciano, vinculado al sector de la construcción, también figura como arrepentido tras admitir pagos periódicos a exfuncionarios para sostener contratos de concesiones viales.

LT