Causa fentanilo: el número definitivo de víctimas podría conocerse esta semana

En los próximos días se espera que se conozca el número definitivo de las víctimas del fentanilo adulterado fabricado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. El último reporte, antes de que comenzara la feria judicial, estimó que las personas fallecidas a causa del fármaco contaminado fueron 173.

“Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso”, remarcó una fuente allegada al expediente a la agencia NA. Antes de que termine el receso del Poder Judicial los investigadores enviarán las muestras al Cuerpo Médico Forense.

Además de la ardua tarea de individualización del número de víctimas en todo el país, el juzgado, a cargo de Ernesto Kreplak, también tuvo que suplir a HLB Pharma Group S.A. en el retiro del mercado del medicamento contaminado mediante el libramiento de oficios a los ministerios de Salud de las provincias y a todos los efectores de salud que habían adquirido el producto, mediante los cuales se incautaron más de 82 mil ampollas.

Son 13 los procesados en la causa del fentanilo contaminado

La causa mantiene procesados y bajo prisión preventiva al titular del laboratorio HLB Pharma Ariel Fernando García, Diego Hernán García, Nilda Furfaro (la madre de Ariel Fernando García), Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi. Ariel y Diego García, Javier Martín Tchukrán y José Antonio Maiorano están detenidos en el complejo penitenciario de Marcos Paz.

También fueron procesados, aunque sin prisión preventiva, María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Eduardo Darchuk. En el caso de estos últimos se ordenó la prohibición de salida del país, inhibición general de bienes, la caución juratoria y la comparecencia mensual. Todos estaban ligados a los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA.

Al regreso de la feria, la Cámara Federal de La Plata deberá resolver sobre los 13 procesamientos, dos pedidos de prisión domiciliaria y el alcance de las responsabilidades penales.

En la resolución con la que dictó los procesamientos, de acuerdo a lo reportado por la periodista Barbara Komarovsky a PERFIL, el juez Kreplak afirmó que “las bacterias aisladas de los hemocultivos de los pacientes internados en el Hospital Italiano de La Plata resultaron genéticamente idénticas a las halladas en las ampollas de fentanilo HLB adquiridas por el nosocomio”.

Asimismo, a fines de noviembre, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal llevaron adelante una serie de allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe, donde se incautaron más de 82 mil ampollas de fentanilo adulterado.

La causa se inició el 12 de mayo pasado, tras la denuncia presentada por un funcionario de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), luego de que el Hospital Italiano de La Plata reportara un brote de infecciones intrahospitalarias que no respondían a causas habituales. Estudios posteriores del Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias aisladas en las muestras tomadas a los pacientes infectados coincidían genómicamente con las que fueron detectadas en las ampollas de fentanilo incautadas en la sede de las empresas involucradas, indicó el Ministerio Público Fiscal.

