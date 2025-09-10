Declaró el exministro de Salud de Córdoba y cinco testigos más en una nueva audiencia por el caso Solange Musse

En el juicio por jurados populares contra Eduardo Andrada y Analía Morales, dos funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) que le impidieron a Pablo Musse entrar a Córdoba para despedir a su hija Solange en 2020, declararon el exministro de Salud de la provincia Diego Cardoso junto a otros cinco testigos este miércoles 10 de septiembre.

El abogado Carlos Nayi, representante de la familia Musse, habló con la agencia Noticias Argentinas y le informó que dieron su testimonio Diego Cardoso; el médico Sergio José Ali; Carlos Pepe, exdirector del Centro de Emergencias (COE) Regional; Juan Ledesma, exdirector del Hospital de Niños de Córdoba; Claudio Severino Vignetta, exsecretario de Seguridad y Prevención Comunitaria; y el exmiembro del organismo Ciceri.

El letrado adelantó que solicitará la ampliación de las acusaciones contra el doctor Andrada y la asistente social Morales: “Pediré que Andrada sea juzgado en carácter de coautor de abuso de autoridad y autor mediato de privación ilegal de la libertad por abuso funcional y vejaciones”; y, para Morales, solicitará una investigación por considerarla “coautora de abuso de autoridad y autora mediata del delito de privación ilegal de la libertad calificada y vejaciones en concurso real”.

El padre de la víctima explicó que el próximo jueves también darán su testimonio otros oficiales, y el lunes se realizaría la lectura de los alegatos correspondientes.

Por su parte, el abogado Miguel Ángel Ollo Geuna, defensor de Andrada, habló con la señal Villa Huidobro TV el 4 de septiembre y remarcó que su cliente “tiene participación, pero no tiene culpa, participación hay, él estuvo trabajando en el puesto de control. No tenía opción a tomar una decisión diferente de la que tomó”.

Y agregó: “Yo no puedo decir quién es el culpable. Para eso están los jueces. Yo sé y estoy convencido que mi cliente no es culpable. Si hubiera obrado de otra manera diferente de la que obró hubiera incumplido los deberes de funcionario público. Obró cumpliendo con el protocolo que se le había impuesto en la provincia de Córdoba”, comentó.

El juicio se encuentra presidido por el camarista Daniel Antonio Vaudagna, que se encuentra acompañado por los jueces Nicolás Rins y Diego Ortiz, quienes integran el tribunal junto al jurado popular. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal de Cámara Julio Rivero.

Por qué Solange Musse no pudo ver a su papá una última vez

Según la denuncia, los funcionarios acusados impidieron la entrada de Pablo Musse a la provincia de Córdoba para visitar a su hija, quien vivía en la ciudad de Alta Gracia y se encontraba con internación domiciliaria, víctima de un cáncer de mama avanzado, en fase IV. El fiscal Julio Rivero remarcó que lo ocurrido impidió que el padre pudiera hablar, por última vez, con su hija. La joven murió poco después, el 21 de agosto de 2020, con solo 35 años de edad.

Para los investigadores, al ser una situación “impostergable”, los funcionarios, en vez de negarle la entrada a Musse a Córdoba, deberían haberlo escoltado hasta el domicilio de su hija. En vez de eso, lo obligaron a volver a Neuquén, donde residía, escoltado por la policía. Ocho móviles se turnaron durante el trayecto para impedir que regresara a Córdoba a ver a su hija.

El testimonio de Pablo Musse

El hombre contó este 1 de septiembre lo que sintió frente a la muerte de su hija: “Perdés el sentido de la vida, los proyectos, todo. Una parte de mi vida y mi corazón se fue con ella”, dijo en entrevista con Canal 10.

Musse aclaró que contaba con la documentación exigida para entrar a Córdoba sin ningún problema: “Nosotros teníamos todo lo que correspondía. Había enviado mail al COE central y al de Alta Gracia, estaba todo documentado, con quién viajaba, por cuáles rutas y todo”.

El padre de Solange remarcó que “habernos hecho regresar a Neuquén no fue una decisión de Andrada solo. Nos tuvieron cuatro horas esperando. Lamentablemente cuatro personas fueron imputadas y sobreseyeron a dos”. Por último, el hombre confesó que todavía hoy le duele lo sucedido: “Yo siempre le dije a Solange que la amaba y que iba a estar con ella. No pude despedirme y no pude cumplir mi palabra”, expresó.

