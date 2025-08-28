Caso Solange Musse: el lunes comienza el juicio y la tía no tiene recursos para viajar desde Tanti

El próximo lunes 1 de septiembre comenzará el juicio contra dos integrantes del COE de Huinca Renancó por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la pandemia por Covid-19. Se trata del médico Eduardo Andrada, entonces director del Hospital de Huinca Renancó, y la asistente social Analía Morales, quien estaba a cargo del puesto sanitario de dicha localidad en agosto del año 2020.

Se los acusa de impedir el ingreso a la provincia de Pablo Musse, para visitar a su hija Solange, quien padecía de un cáncer terminal y residía en Alta Gracia. Se encontraba con internación domiciliaria, asistida con oxígeno, bajo cuidados médicos por el cuadro avanzado de la enfermedad.

La requisitoria fiscal sostiene que, por decisión de los imputados, Pablo Musse –que estaba acompañado por una persona con discapacidad- tuvo que regresar a su domicilio de origen en Plottier, provincia de Neuquén, encapsulado y escoltado por una comisión policial. Esta situación impidió que llegar a ver y despedir a su hija con vida por última vez. Todo sucedió el 16 de agosto de 2020.

Los ribetes del caso son estremecedores. Pablo había llegado hasta Huinca Renancó manejando durante 40 horas. Luego tuvo que regresar sin parar hasta llegar a su casa. A los cinco días, su hija falleció.

Según la acusación, los imputados desatendieron la directiva que establecía que, para estas situaciones “impostergables”, se debía escoltar hacia el domicilio de la persona discapacitada o la residencia de la persona que sufría el padecimiento límite.

El juicio comenzará, en la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de la ciudad de Río Cuarto, el lunes 1 de septiembre a las 8,30 horas. El tribunal estará presidido por el camarista Daniel Antonio Vaudagna e integrado por el vocal Nicolás Rins, el juez Diego Ortíz y jurados populares. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal de Cámara, Julio Rivero.

Paola Oviedo sin recursos

Perfil CÓRDOBA contactó a Pablo Musse. Se excusó de brindar declaraciones porque se encuentra acompañando a su pareja hospitalizada y con diagnóstico de cáncer.

No obstante, comentó que, Paola Oviedo, la tía de Solange, vive en Tanti y "no tiene los recursos económicos para trasladarse a Río Cuarto y poder declarar como testigo de todo lo ocurrido". "Una vergüenza, la Justicia. Como siempre", reflexionó. Es una testigo esencial de aquellos días.