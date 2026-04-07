Desalojo en Pinar de Rocha: el mítico boliche podría cerrar por falta de pago

Este martes 7 por la mañana, comenzó un operativo de desalojo en Pinar de Rocha, un reconocido boliche de zona oeste del conurbano. El motivo es la falta de pago de los alquileres. Su dueño y empleados se niegan a abandonar el lugar.

A la cabeza del operativo está la jueza María Victoria Aloe, quien refirió que la decisión fue de la Justicia Nacional. La letrada, perteneciente al Juzgado Civil y Comercial 9 de Morón, confirmó ante el medio Primer Plano que “es un desalojo por falta de pago de alquileres”.

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Daniel Bellini, dueño de Pinar de Rocha, contó en entrevista con TN que el juicio existe desde la época de la pandemia, cuando el local no podía trabajar, pero debía seguir manteniendo el alquiler al día.

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“La realidad es que hay un juicio desde el tiempo de la pandemia. Nosotros estamos intentando resolverlo, en este momento no debería estar ocurriendo esto, porque las resoluciones que hay todavía están en situación de espera y es imposible que estén tomando la decisión de desalojar cuando todavía hay cosas para resolver”.

Además, explicó que el espacio siempre fue alquilado y que, en los últimos años, luego del fallecimiento de la dueña, pasó a manos de la persona que la cuidaba. “No sabemos bien por qué ocurrió así. Siempre fue una controversia esto”, agregó el empresario.

La nueva propietaria tiene en mente un nuevo proyecto en el lugar, que según relató Bellini, sería “muy redituable”.

“Lo que reclaman es el desalojo en virtud de algo que es terrible para mí, que es que la tierra la van a vender y van a demoler todo Pinar de Rocha”, señaló.

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“Yo he construido casi todo lo que está construido y desde hace 53 años yo soy quien rige lo que ocurre acá adentro”, expresó, y explicó que en reiteradas oportunidades quiso comprar el lugar, pero “en el inicio de las tratativas llegaron a pedir 10 millones de dólares, que no lo vale de ninguna manera. El predio, la tierra, no vale más de cuatro millones. Quisieron sacar ventaja de mi situación, y ahí fue donde empezó el juicio”.

Daniel Bellini, el asesino liberado

El dueño de Pinar de Rocha no es reconocido solamente por su mítico boliche. En 2019 fue liberado luego de haber pasado dos años en la cárcel y seis en domiciliaria, tras matar a su mujer de un balazo en la frente.

Morena Pearson era bailarina de Pinar de Rocha y madre de una hija con Bellini. En 2008 fue asesinada por Bellini en el propio boliche, quien intentó hacer pasar el crimen por un suicidio.

En ese momento todavía no existía la figura del femicidio, que podría haber agravado la pena a una cadena perpetua, por lo que el asesino recibió solo 15 años de condena.

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En 2013 recibió la excarcelación por alegar un mal de Parkinson, lo que le permitió continuar la detención en su casa. En 2019 cumplió las dos terceras partes de la pena, por lo que fue liberado.

Sin embargo, sus antecedentes criminales datan de los años 80, y en su legajo se encuentran los delitos de falsificación de instrumento público, estafas, asociación ilícita, tenencia de armas y defraudación. Sin embargo, casi siempre Bellini evitó las condenas o tuvo penas bajas.

RG/fl