Como parte de la investigación judicial en curso contra un docente de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Tucumán (UNT), acusado de exigir sobornos y favores sexuales a cambio de aprobar exámenes, una alumna cómplice brindó detalles sobre cómo funcionaba el sistema. La mujer, identificada como Paola Villagra, está imputada por cohecho activo, por recibir dinero de los estudiantes y entregárselo a Ricardo Palavecino, el principal acusado.

“Yo era quien actuaba por pedido de un profesor. Había varios alumnos que pagaban para obtener sus notas. Y bueno, obviamente en el medio quedo yo porque era quien cobraba, por así decirlo. Recibí dinero de algunos, el cual se lo entregaba a él (Palavecino). Había transferencias”, relató Villagra en una entrevista con Telenoche.

La acusada declaró que actuaba bajo la promesa de que el docente le ayudaría a conseguir un empleo, pero reconoció que luego vio “que se le fue la mano con lo que hacía”. También advirtió que muchos estudiantes “lamentablemente pagaron por su título y ahora están ejerciendo”, y añadió: “Ahora la sociedad está en riesgo porque no saben hacer su trabajo”.

Según su testimonio, Palavecino le indicaba a qué estudiantes debía explicarles el sistema de pagos y cómo debían manejarse. “Sobre cuánto se cobraba, llegué a recibir entre 60 y 70 mil pesos, y escuché de su boca hasta 100.000 por parciales”, reveló Villagra.

Paola Villagra formaba parte del centro de estudiantes y se recibió de enfermera.

Consultada por las acusaciones de favores sexuales a cambio de notas, Villagra afirmó que el profesor “decía que había tenido relaciones con compañeros o compañeras”. “Las escuchas son muy explícitas. Y hay capturas también, fotos explícitas. Todo esto a cambio de la nota, de la promoción”, agregó.

Los audios que implicaron al docente acusado

El caso se dio a conocer en noviembre de 2024, luego de una denuncia anónima que alertó sobre la conducta del docente. A partir de ese momento, la Justicia Federal inició una investigación sobre la sede de la Escuela de Enfermería de Aguilares, dependiente de la Facultad de Medicina de la UNT. La Fiscalía N°2, a cargo del fiscal Agustín Chit, quedó al frente de la causa.

Una de las pruebas clave fue un pendrive con audios de conversaciones telefónicas, capturas de chats de WhatsApp y comprobantes de transferencias a billeteras virtuales. Ese material fue entregado de forma anónima a Luis Ángel Solórzano, profesor titular de la materia Practicantado en Enfermería II, quien detectó calificaciones inusualmente altas entre sus estudiantes al regresar de una licencia.

En uno de los audios, se escucha al docente decir: “50 mil me ha ofrecido. Yo no te voy a dar una promoción por 50 mil”. En otra grabación afirma: “Se me ha puesto el vago con las patas abiertas mostrándome el p... sentado ahí”.

El fiscal Chit sospecha que Palavecino “recibió dinero a cambio de adulterar las calificaciones de los alumnos” entre diciembre de 2023 y abril de 2024, y que Villagra actuó como colaboradora y sirvió de “punto de contacto” entre los estudiantes que buscaban pagar para aprobar y el profesor.

El profesor Ricardo Palavecino permanece bajo investigación judicial y está sujeto a un sumario administrativo dentro de la Universidad. En tanto, Paola Villagra fue imputada por ser quien organizaba el contacto entre los estudiantes y el docente.

