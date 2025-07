Grave denuncia de una funcionaria judicial contra un juez de San Isidro por acoso y abuso de poder

El juez Ernesto García Maañón, presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal de San Isidro, fue denunciado por una auxiliar letrada con casi veinte años de trayectoria en el Poder Judicial bonaerense por acoso, abuso de poder y amedrentamiento que habría incluido la exhibición de un arma de fuego. El magistrado tuvo en sus manos expedientes como el caso García Belsunce y la muerte de Diego Maradona, y hace dos años fue noticia por haber matado a dos ladrones.

En el escrito, presentado ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la funcionaria judicial detalló una serie de episodios de presunto acoso sexual, abuso de poder, hostigamiento laboral y degradación institucional y una situación amenazante por “blandir un arma de fuego cerca del rostro de la víctima”.

La historia de Ernesto García Maañon, el juez que mató a dos ladrones que intentaron asaltarlo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La denunciante, que trabaja en la Secretaría de presidencia de la Cámara y su vínculo laboral con el magistrado se intensificó a principios de este año, sostuvo que las diferentes situaciones "deterioraron su salud mental" y afectaron su desempeño profesional y personal. “Pasé del respeto al miedo”, expresó al decir que todo comenzó ante su negativa de mantener cualquier tipo de vínculo sentimental con él.

A pesar de ello, el juez habría continuado con los avances e incluso le habría enviado mensajes personales que se volvieron insistentes y muy sexualizados, por lo que la mujer pasó de intentar responder con cordialidad a sentirse incómoda. "Por el temor reverencial que me provoca el doctor García Maañon solicito que se tomen las medidas necesarias para asegurar mi bienestar personal y no ser víctima de represalias”, indicó ante el organismo.

Por otro lado, la auxiliar letrada señaló que no pensabe realizar la denuncia pero un episodio la hizo cambiar de parecer, cuando el magistrado afirmó en un grupo laboral de Whatsapp que no quería trabajar más con ella porque “se había mandado varias macanas”.

El juez Ernesto García Maañón.

“Esa situación violenta me indignó: no era justo que abusando de su posición me desprestigiara mentirosamente frente a los demás jueces, vertiendo conceptos que en definitiva afectaban nuevamente mi dignidad, porque me humillaba de forma pública, pero esta vez ante mis superiores”, aseguró en el documento al que accedió el medio La Nación.

Ante ese mensaje, la denunciante -identificada como G. B. S.- pasó en el citado grupo un mensaje de voz de ocho minutos de duración que le había enviado el magistrado en abril pasado, a la 1.20 de la madrugada, donde le hablaba que tenía "mucha atracción sexual" por ella.

Los mensajes del juez acusado por abuso en San Isidro

El escrito que tiene en su poder la Corte bonaerense incluye una transcripción de ese audio y otros mensajes que pertenecerían al juez y que fueron revelados por la funcionaria. "Te fui tan sincero, no creo que otro tipo te lo haya dicho tan claro. Me parecés atractiva, y bueno, todo genial, me encantaría, pero tener algo con vos”, se lee en uno de ellos.

Otra de las conversaciones dice: “Soy muy auténtico, te dije a vos que me atraías, que me hubiera encantado tener una relación con vos del nivel que sea (...). Quería ir a comer con vos, movernos en otro contexto, porque me parecés muy atractiva, hay mucha atracción sexual de mi parte, por lo menos".

"Vos misma lo reconociste, son muy complicadas y hay que entenderlas como son. Es así… yo si de algo entiendo es de mujeres y caballos. Y no hago comparación, son dos seres complicados. He tratado de entenderlo lo mejor posible y me ha salido bien”, sería otro de los chats que figuran en la denuncia.

Asimismo, la mujer describió una situación en la que había quedado sola con el juez leyendo un expediente y hablando de distintos temas laborales y él le habría pedido que se sentara en un sillón. "Era el presidente, mi jefe, nunca antes había vivido tal incomodidad. La luz tenue innecesaria, y la cercanía de su cuerpo me incomodó, sentí como que respiraba casi sobre mi cara", puntualizó. Luego, le había preguntado si se sentía incómoda y ella le respondió que sí. "Automáticamente, se levantó y se sentó en otro sillón, y me dijo, como desentendiéndose de la situación, ‘tendré que cambiar ese almohadón’“, agregó.

En otro episodio, mencionó que le entregó una resolución al magistrado y él se puso a manipular su arma reglamentaria frente a ella: colocó el cargador y hasta le habría pasado el cañón cerca de su cara. "Quedé como helada", manifestó sobre lo ocurrido.

Quién es el juez García Maañón

El juez denunciado ha tenido expedientes reconocidos en sus manos, como el crimen de María Marta García Belsunce, la socióloga asesinada el 27 de octubre de 2002 en un country de Pilar; el asalto al periodista “Baby” Etchecopar; y también fue el encargado de elevar a juicio la causa por la muerte de Diego Maradona.

Es profesor de Posgrado y Doctorado en la especialidad Derecho Procesal Penal en la Facultad de El Salvador, tiene más de 27 años como magistrado y es campeón de tiro y karate. En 2023, estuvo involucrado en un hecho de inseguridad, en el cual terminó matando a dos adolescentes que quisieron asaltarlo cuando estaba en la localidad de Quilmes.

En ese momento, García Maañón fue abordado por un grupo de al menos seis personas cuando se subía a su auto y lo atacaron. Le disparó a tres de ellos, y además de los fallecidos hubo un joven que quedó en grave estado. El fiscal Martín Conde, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Quilmes, investigó el caso y concluyó en que el magistrado actuó en legítima defensa.

FP/ff