Exempleadas del cantante español Julio Iglesias denunciaron públicamente agresiones sexuales, acoso laboral y abuso de poder ocurridos cuando trabajaban en distintas residencias privadas del artista en Punta Cana (República Dominicana), Lyford Cay (Bahamas) y en una propiedad cercana a Marbella (España). Aquellas acusaciones salieron a la luz tras una pesquisa periodística que logró reconstruir un patrón de comportamiento sostenido en el tiempo.

Según la investigación, que tomó contacto con 15 exempleadas, se expusieron mecanismos de aislamiento, maltrato psicológico y una selección dirigida de personal femenino joven, con condiciones laborales poco claras. El trabajo periodístico reunió pruebas documentales, entre ellas fotografías, conversaciones de WhatsApp, registros migratorios, visados e informes médicos, que respaldan los testimonios recogidos.

Así, las denuncias fueron publicadas el 12 de enero de 2026 en una investigación conjunta de elDiario.es y Univisión Noticias, basada en los relatos de al menos dos mujeres: una exempleada doméstica y una exfisioterapeuta personal del cantante. A partir de esa publicación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional inició actuaciones preliminares para evaluar la existencia de posibles delitos sexuales y determinar su competencia en el caso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió una investigación por posibles delitos sexuales

En esta misma línea, de acuerdo a los testimonios, el entorno laboral estaba atravesado por un clima de control estricto, miedo constante y humillaciones reiteradas. Al parecer, los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021, cuando Iglesias tenía 77 años, mientras que las mujeres eran jóvenes, una de ellas de 22 años al momento de los episodios relatados.

Sin titubear, una de las denunciantes, identificada bajo el nombre ficticio de “Rebecca”, aseguró haber sido sometida a presiones constantes para mantener relaciones no consentidas, que se repetían de forma casi diaria. En su testimonio describió situaciones de violencia sexual, bofetadas y vejaciones, y afirmó haberse sentido “como un robot o una esclava”, sin margen para negarse ni abandonar el lugar.

Además, Rebecca, quien trabajaba como fisioterapeuta personal, relató que durante su jornada laboral recibía insultos, descalificaciones y humillaciones, en un esquema que combinaba dependencia económica, aislamiento y miedo. “Me sentía como un objeto”, declaró, al describir un trato que iba más allá del abuso físico y de que afectaba su salud.

También, la segunda denunciante, identificada como “Laura”, relató episodios de besos forzados y tocamientos ocurridos en distintos espacios de la residencia de Punta Cana, incluidos la playa y la piscina, además de otros hechos que calificó como abusivos. Su testimonio refuerza la hipótesis de un patrón reiterado de conducta.

Quién es Rebeca, la mujer que denunció a Julio Iglesias por trata en España

Es fundamental aclarar que los medios que llevaron adelante la investigación mantuvieron en reserva los nombres reales de las presuntas víctimas por temor a represalias y a la exposición pública. Por ese motivo, las denunciantes fueron derivadas a una organización internacional de derechos humanos, donde reciben acompañamiento y asesoramiento.

Sin declaraciones del entorno de Julio Iglesias

En este momento, Julio Iglesias ni su equipo de abogados emitieron declaraciones oficiales en relación con las acusaciones. Acto seguido a la publicación del informe, el caso tuvo amplia repercusión en redes sociales, donde se multiplicaron las reacciones, cuestionamientos y pedidos de esclarecimiento.

Sin embargo, aun no trascendió información oficial sobre la apertura de causas judiciales en República Dominicana, Bahamas o España vinculadas a los hechos denunciados. Además, los periodistas que llevaron adelante el trabajo señalaron que el silencio que rodea este tipo de situaciones suele estar ligado al miedo de las víctimas y a la ausencia de mecanismos legales eficaces cuando los hechos ocurren en ámbitos privados y de poder asimétrico.

Ahora, con una trayectoria de más de cinco décadas y más de 300 millones de discos vendidos, Iglesias enfrenta uno de los episodios más sensibles de su vida pública, en medio de denuncias que aún esperan una respuesta oficial.

MV