Extrema tensión en Chaco: el jurado del femicidio de Cecilia Strzyzowski sigue sus deliberaciones por la sentencia

Luego de un cuarto intermedio por falta de acuerdo, el jurado popular elegido para intervenir en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski retomó este sábado desde las 8 de la mañana la deliberación que definirá el futuro de los siete imputados : César Sena, expareja de la víctima y señalado como presunto autor material; sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; y los colaboradores Griselda Reynoso, Fabiana González, Gustavo Obregón y Gustavo Melgarejo.

La expectativa es máxima desde ayer, cuando se aguardaba que el veredicto se conociera antes de las 20. Sin embargo, la complejidad del caso (numerosos imputados, un extenso cúmulo de pruebas y distintas opciones de veredicto para cada uno) llevó al tribunal a decretar un receso y continuar hoy. “En casos complejos como este, con tantos imputados, testigos y opciones de veredictos, es normal que se extienda el debate”, explicaron fuentes judiciales.

El abogado Gustavo Brien, que representa a Gloria Romero, madre de Cecilia, destacó que se trata de una audiencia protocolar ya que los jurados sólo tienen tiempo hasta las 14 horas para acordar el dictamen.

La Justicia establece que el jurado debe deliberar un mínimo de dos horas y llegar a una decisión unánime. Pero el volumen del expediente y la contundencia de las acusaciones derivaron en una discusión más larga de lo previsto. El viernes fue la última jornada formal del juicio, tras casi dos semanas de exposición de testimonios, pruebas materiales y duros cruces entre las partes.

La hermana de Emerenciano Sena insistió en la inocencia de su familia: "No creo que César haya matado a Cecilia"

Durante los alegatos, el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, solicitó condenas para los principales acusados y puso el foco en la conflictiva relación entre Cecilia y los Sena. Sostuvo que existió una maniobra deliberada para engañar a la joven y encubrir el crimen.

Antes del inicio de la deliberación, la jueza técnica Dolly Fernández leyó al jurado una sinopsis de los hechos y las distintas opciones de veredicto. Acto seguido, permitió que los acusados pronunciaran sus últimas palabras.

Marcela Acuña amplió su declaración para insistir en su inocencia y lanzó duras críticas al Poder Judicial chaqueño. Su esposo, Emerenciano Sena, se limitó a afirmar: “Soy inocente, su señoría”. También hablaron dos de sus colaboradores: Gustavo Obregón pidió perdón “por acción u omisión”, mientras que Griselda Reinoso negó toda responsabilidad.

Con el cuarto intermedio agotado y sin acuerdo final entre los doce miembros, el jurado retomó este sábado el debate decisivo que definirá la sentencia en uno de los casos más impactantes de los últimos años en Chaco.