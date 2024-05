El empresario Fabián de Sousa, asociado de Cristóbal López en el Grupo Indalo, enfrentó un revés significativo de la Corte Suprema de Justicia ayer, cuando se anularon sus absoluciones en el caso del supuesto fraude fiscal relacionado con impuestos sobre combustibles, una causa conocida como "Oil Combustibles".

Aunque De Sousa reconoció que la noticia no fue la esperada, también señaló que la situación no es tan desfavorable como podría haber sido y no cuestionó la decisión de la Corte, afirmando que "técnicamente seguimos absueltos". Además, descartó la existencia de una "interferencia política" en la decisión judicial.

El empresario rompió el silencio luego de que el pasado martes el máximo tribunal diera lugar a un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Eduardo Casal, que derivó en la revocación de la absolución de ambos empresarios en el marco de la causa que investiga el supuesto fraude de $8.000 millones en impuestos al combustible.

Fabián de Sousa y su abogado Carlos Beraldi en conferencia de prensa este miércoles 29 de mayo.

La Corte Suprema anuló la absolución de López y De Sousa en la causa Oil Combustibles

Qué dijo Fabián de Sousa

“Ayer nos anoticiamos (del fallo de la Corte). No era la noticia esperada, pero tampoco nos deja en un lugar complicado para la demostración de la realidad”, dijo De Sousa en una conferencia de prensa que dio esta mañana. "Aunque no era lo que esperábamos, no nos coloca en una posición difícil para demostrar la realidad", agregó.

Aunque destacó que la resolución de la Corte fue breve, el socio de Cristóbal López también indicó que no percibía ninguna interferencia política en la justicia que influyera en la revocación de su absolución. En lugar de eso, interpretó la decisión como un respaldo del máximo tribunal frente a las objeciones planteadas por la fiscalía.

"Hoy no veo que haya una interferencia. Creo que es una decisión de la Corte de salir a respaldar frente a los agravios, para que se amplíen los elementos para resolver esos agravios de la fiscalía", continuó De Sousa, que no dejó de estar acompañado por su abogado, Carlos Beraldi, el mismo que defiende a la expresidenta Cristina Kirchner.

El Grupo Indalo celebró la finalización de la quiebra de Oil Combustibles S.A.

Durante la conferencia, De Sousa afirmó que no cree que exista influencia política o del poder ejecutivo en el sistema judicial en la actualidad, contrastando esta situación con lo que describió como un período de "persecución" durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Nosotros venimos condenados por los medios desde el 16 de marzo del 2016. El 13 de marzo se publicó la nota de La Nación, con toda la operación mediática, incluido el poder político de turno en ese momento. Nunca dejaron de decir que íbamos a ser condenados, con lo cual, no cambia la línea y son coherentes con su pensamiento y con su estrategia comunicacional, porque siguen diciendo lo mismo que el primer día que este caso tomó luz y fue impulsado de una manera importante", dijo el accionista de Grupo Indalo durante el pase radial con Gustavo Sylvestre y Jorge Rial.

El Grupo Indalo, propiedad de López y De Sousa, tiene intereses en empresas de energía y medios de comunicación, incluido el canal C5N. Durante la conferencia de prensa, se cuestionó si los medios del grupo eran opositores, a lo que De Sousa respondió que no lo eran, expresando una visión de la sociedad como una comunidad con desafíos pero también con esperanza.

Fabián de Sousa, tras el fallo, dio detalles de su postura en declaraciones radiales.

El fallo de la Corte Suprema

Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y revocó la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que había absuelto a Cristóbal López y Fabián De Souza en el marco de la causa "Oil Combustibles".

La decisión se basa en la remisión al dictamen de la Procuración General de la Nación, que consideró que la sentencia de Casación por defraudación a la administración pública para beneficiar a su grupo empresarial fue "arbitraria".

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda determinaron que la Cámara de Casación había resuelto de manera arbitraria los planteos relativos a la interpretación de la prueba en el caso. Esta decisión implica que López y De Souza nuevamente enfrentan cargos por defraudación a la administración pública, dado que la revocación de la absolución reabre el proceso judicial en su contra.

Juicio por YPF: el Gobierno pidió revocar el fallo que obliga a la Argentina a pagar US$16.000 millones

Inicialmente, la acusación principal contra López y De Souza se centraba en la retención de montos que debían ser abonados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por el impuesto al combustible líquido- En el momento del presunto fraude, que data de hace aproximadamente 10 años, la cantidad de dinero retenido equivalía a alrededor de 1.000 millones de dólares estadounidenses. A pesar de que el juicio favoreció a los empresarios, el exjefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue condenado por el fraude.

De Sousa insistió en que lo que la Corte está solicitando es una revisión exhaustiva de la sentencia original, prestando atención a los argumentos presentados por el Ministerio Público. Afirmó que técnicamente siguen absueltos y que mantienen su posición legal, como lo hicieron durante todo el proceso judicial.

