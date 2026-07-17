Fernando Espinoza irá a juicio luego de que la Justicia ordenara reabrir la investigación por presunto abuso sexual

La Cámara Nacional de Casación Penal revocó este viernes el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, imputado por presunto abuso sexual, y ordenó que el juicio oral por la denuncia presentada por Melody Rakauskas se lleve a cabo "a la mayor brevedad". La denunciante interviene en el expediente como querellante.

La decisión fue adoptada por mayoría en la Sala III de Casación, con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días, quienes dejaron sin efecto la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 16 que, en febrero de este año, había apartado a Rakauskas de su rol de querellante y dictado el sobreseimiento de Espinoza por "falta de acción".

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Al fundamentar su voto, el juez Días sostuvo que la conducta procesal de la denunciante durante ese período podía atribuirse a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba al no contar con representación legal. En ese sentido, consideró que su actitud "reticente en términos generales" era compatible con un contexto de indigencia letrada.

La resolución ahora revocada se había basado en que Rakauskas no designó un nuevo abogado patrocinante luego de la renuncia de su defensor, ocurrida el 17 de diciembre de 2025. El tribunal de primera instancia le había otorgado un plazo de 72 horas para reemplazarlo, en la semana previa a las fiestas de fin de año y a pocos días del inicio de la feria judicial de enero, una circunstancia que Casación valoró al revisar el caso.

El juez Pablo Jantus votó en disidencia y se pronunció por rechazar el recurso y confirmar el sobreseimiento de Espinoza. En su voto, cuestionó la figura del querellante exclusivo —cuando la acusación privada actúa sin la intervención del Ministerio Público Fiscal— y sostuvo que la exclusión de Rakauskas del proceso no fue una decisión arbitraria, sino la consecuencia de distintas actuaciones impulsadas por la magistrada a cargo de la causa y resistidas por la querellante.

La denuncia de Melody Rakauskas contra Fernando Espinoza y sus presuntos cómplices

Rakauskas declaró en junio de 2025 que Espinoza “no es el único culpable” del abuso que sufrió, y aclaró que “hay muchos cómplices” detrás del hecho ocurrido en 2021, incluyendo su expareja, un hombre llamado Gustavo Cilia. “Fueron los dos”, afirmó la joven.

En el programa “Campanas en la noche”, que conduce Carolina Fernández por radio Splendid AM 990, la joven reveló que fue amenazada para retirar la denuncia contra el intendente de La Matanza: “Tenía un auto en la puerta de mi casa, vigilándome, me hicieron denuncias falsas, me acosaron en Ezeiza antes de un viaje, también en la India, acusándome de narcotraficante”.



Melody Rakauskas tras el sobreseimiento de Fernando Espinoza: "Me metió la lengua hasta la garganta"

Y confesó que, tras renunciar a su puesto como secretaria del intendente, “lo fui a buscar a Espinoza para ver si al menos se disculpaba, pero no, se rió y me dijo que no pensaba hacerlo. Ahora ya no tengo nada que decirle, que hable la Justicia”.

Sobre la noche del abuso, Rakauskas reveló que “él me atacó en mi domicilio, (Espinoza) estaba endemoniado, no se detuvo ni un momento pese que yo estaba llorando. No tuvo piedad”.

La joven reveló que hizo la denuncia “para que esto no le vuelva a pasar a otras mujeres, aunque sé que en el municipio hubo otros casos y ya presenté las pruebas. La verdad es que no era un chiste, yo estaba denunciando a un tipo que en ese momento pertenecía al partido gobernante”.