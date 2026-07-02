Flybondi enfrenta un pedido de quiebra por una deuda de más de $660 millones con un hotel porteño

La crisis que atraviesa Flybondi sumó un nuevo capítulo judicial. El Hotel Presidente, un establecimiento cuatro estrellas ubicado sobre la calle Cerrito al 280, a pocos metros del Obelisco porteño, presentó un pedido de quiebra contra la aerolínea por una deuda que supera los $660 millones correspondiente a servicios hoteleros impagos.

De acuerdo con la presentación realizada ante la Justicia, el reclamo alcanza un total de $660.721.114,03 y corresponde a 49 facturas emitidas entre diciembre de 2025 y junio de 2026. Según el hotel, todas ellas se encuentran vencidas y, pese a los reiterados reclamos realizados durante los últimos meses, la empresa nunca regularizó la situación.

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Entre las gestiones previas al inicio de la demanda, el establecimiento envió una carta documento intimando a Flybondi a cancelar la deuda en un plazo de 48 horas. Sin embargo, según consta en el expediente judicial, tampoco obtuvo respuesta.

En la presentación, el hotel sostuvo: “La intimación cursada tampoco fue atendida por la deudora, circunstancia que demuestra su postura y configura el presupuesto habilitante para promover el presente pedido”, al considerar que la empresa se encuentra en cesación de pagos.

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La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 24, Secretaría N.º 47, a cargo del juez Guillermo Pesaresi. Antes de avanzar con el proceso, el magistrado solicitó a la firma demandante que amplíe la documentación presentada y detalle cuáles fueron los servicios que dieron origen a cada una de las facturas reclamadas.

El Hotel Presidente pertenece al empresario hotelero Aldo Elías, actual vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) y expresidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT). Hasta el momento, Flybondi no realizó declaraciones públicas sobre el reclamo judicial.

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Una situación operativa cada vez más compleja

El conflicto judicial se suma a un escenario crítico para la compañía aérea, que atraviesa una de las etapas más difíciles desde su creación en 2018. Flybondi fue adquirida en 2025 por Leonardo Scatturice, empresario vinculado a Santiago Caputo. En los últimos meses, la empresa redujo considerablemente su capacidad operativa debido a que gran parte de su flota permanece fuera de servicio por problemas vinculados al mantenimiento de aeronaves y contratos de leasing.

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Además, varios aviones enviados al exterior para realizar inspecciones técnicas no pudieron regresar al país, mientras que recientemente la empresa también enfrentó dificultades con el abastecimiento de combustible por parte de YPF debido a demoras en los pagos a proveedores.

Desde principio de año, la situación está en uno de sus puntos más críticos cuando Flybondi pasó a cancelar más de 10 vuelos programados por jornada, un hecho inédito para la compañía desde la pandemia de COVID-19. En el sector aerocomercial advierten que el deterioro operativo se profundizó durante los últimos meses y que, incluso, a comienzos de junio la empresa llegó a operar con una sola aeronave.

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Las cancelaciones se acumulan desde 2025 y, según datos de la consultora Adventus, la compañía habría suspendido más de 2.500 vuelos, afectando a más de 350.000 pasajeros. Esa situación motivó una denuncia penal impulsada, entre otros, por el expresidente de la Asociación Argentina de Abogados Penalistas, Lucas Bianco.

Exempleados de la aerolínea también mantienen reclamos por el pago de indemnizaciones y retiros voluntarios acordados en marzo, en el marco del proceso de reestructuración interna que la empresa presentó como parte de un “rediseño organizacional”.

CS/ff