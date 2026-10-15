Julio Iglesias, ante un nuevo revés judicial: la Fiscalía española respaldó avanzar con las denuncias por abuso sexual

El frente judicial de Julio Iglesias volvió a complicarse en España. Se trata de un giro que llega nueve meses después de que la primera denuncia de dos ex empleadas quedara archivada por una discusión sobre la competencia de los tribunales, la Fiscalía cambió de criterio y respaldó la posibilidad de investigar al cantante por presuntos abusos sexuales y explotación laboral.

La nueva posición del Ministerio Público apunta a la Audiencia Nacional, un tribunal español con competencia para investigar determinados delitos cometidos en el extranjero, y avala que pueda intervenir en los hechos que las denunciantes sitúan en 2021, en propiedades del artista en Bahamas y República Dominicana.

Un juez deberá resolver si abre formalmente una investigación.

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La sede de la Audiencia Nacional de España, el tribunal que deberá decidir si abre una investigación por la denuncia

En enero, la Fiscalía había archivado la primera denuncia al considerar que la Justicia española no tenía jurisdicción para investigar hechos ocurridos en el extranjero, dado que tanto las mujeres como el cantante residían fuera de España.

Sin embargo, las mismas ex empleadas, identificadas con los seudónimos de Rebeca y Laura, volvieron a la carga en septiembre con una nueva presentación judicial, esta vez acompañadas por la organización internacional Women's Link Worldwide, que las representa legalmente.

Women's Link Worldwide sostiene que los tribunales españoles tienen competencia para intervenir en el caso y respalda su postura en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que "permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España".

Argumenta también que, según la legislación española, "si una persona española comete un delito fuera de España, España puede juzgarlo, siempre que ese mismo acto también se considere delito en el país donde ocurrió".

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Además, la organización invocó las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos.

Las graves acusaciones contra Julio Iglesias

Los testimonios describen un presunto esquema de control que habría combinado violencia sexual con condiciones laborales abusivas. Allí, las mujeres denunciaron que Iglesias habría revisado regularmente sus celulares, restringido sus salidas de las viviendas donde trabajaban y exigido jornadas laborales de hasta 16 horas diarias, sin días de descanso ni contratos, según las declaraciones recogidas por Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional.

A partir de lo publicado por El País, una de ellas aseguró que habría sido presionada para mantener encuentros sexuales, mientras que la otra denunció haber sufrido tocamientos. Ambas describieron un ambiente de intimidación en el que, según sus relatos, las amenazas de despido y los insultos formaban parte de la relación laboral.

"Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava", relató una de las mujeres al describir los presuntos abusos sexuales que, según su testimonio, ocurrían al terminar su jornada de trabajo. La otra denunciante afirmó que el cantante la tocaba sin su consentimiento mientras estaban en la playa.

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Los relatos también incluyen preguntas de contenido sexual, controles sobre la vida cotidiana y restricciones que, según las ex empleadas, excedían las exigencias de un vínculo laboral. Una de ellas aseguró que, cuando se negaba a mantener relaciones sexuales, Iglesias la insultaba y le decía que había "muchísimas modelos muriéndose por estar con él", mientras le recordaba que ella estaba a su lado porque él la quería y le había tomado cariño.

Para Women's Link Worldwide, los hechos denunciados podrían encuadrarse en distintas figuras penales, entre ellas delitos contra la libertad sexual, trata de personas, lesiones, trato degradante y vulneraciones de los derechos laborales por la imposición de condiciones abusivas.

La respuesta de Iglesias y el reclamo de las denunciantes

El cantante rechazó las acusaciones cuando se hicieron públicas a comienzos de 2026. "Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer", sostuvo en un descargo, en el que calificó los señalamientos de "absolutamente falsas" y aseguró que defendería su dignidad frente a lo que consideró un agravio grave.

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