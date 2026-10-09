Malas noticias para Manu Ginóbili: anulan el fallo por las tierras en Neuquén

El exbasquetbolista Emanuel “Manu” Ginóbili, recibió un traspié por parte de la Justicia, ya que la Cámara de Apelaciones de Neuquén decidió anular el fallo de primera instancia que le ordenaba a la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao la restitución de un lote ubicado en el cerro Belvedere, en la localidad de Villa La Angostura, perteneciente al ex jugador de San Antonio Spurs.

El tribunal de alzada resolvió por mayoría declarar la nulidad de la sentencia al detectar severas deficiencias procesales, ordenando que la causa vuelva al juzgado de origen para que un nuevo magistrado dicte un pronunciamiento válido.

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El juez de primera instancia analizó en los fundamentos si Ginóbili contaba con un título de propiedad válido, pero no compartió una decisión expresa sobre esa cuestión en la parte resolutiva. Esa falencia, sumada a otras inconsistencias, llevó a la Cámara a declarar la nulidad de la sentencia.

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Desde la Cámara aclararon que la anulación del fallo no implica un reconocimiento de derechos territoriales a favor de la comunidad ni invalida el título registral de Ginóbili, sino que deja en evidencia la falta de validez legal del dictamen anterior, reabriendo la disputa técnica y legal por la posesión del predio.

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Manu Ginóbili adquirió las tierras en enero de 2004 con la proyección de desarrollar un emprendimiento turístico. Sin embargo, en 2018 los integrantes de la comunidad Lof Paichil Antriao, se asentaron en las tierras, quienes sostienen que la zona forma parte de su territorio ancestral.

El ex deportista ya llevó adelante dos demandas sobre este territorio: una acción declarativa de certeza en 2007, para certificar la validez del título del inmueble, y una acción de reivindicación en 2019, para recuperar la posesión del terreno.

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El fallo de la Cámara de Apelaciones de Neuquén anuló la sentencia previa en el litigio territorial de Villa La Angostura debido a graves errores procesales y contradicciones argumentativas. El camarista Pablo Furlotti remarcó que el principal defecto fue la omisión de resolver expresamente la acción declarativa de certeza en la parte dispositiva, además de señalar una contradicción insostenible entre las pretensiones analizadas: mientras en un punto se afirmó no poder determinar si existía un mejor derecho sobre las tierras, en otro se dio por descartado por falta de prueba de herencia ancestral. Al respecto, el magistrado enfatizó de forma contundente: “Ninguna decisión jurisdiccional puede preciarse de válida si se apoya en argumentos que se excluyen entre sí”.

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A estas falencias técnicas se sumaron otras irregularidades formales en la resolución original. Entre ellas, Furlotti cuestionó que se ordenara la restitución del predio a los “demás ocupantes”, a pesar de que Manu Ginóbili había desistido de demandarlos antes de trabarse la litis, que no se resolviera la situación procesal de cuatro personas presentadas como autoridades de la comunidad sin acreditarlo, y que se impusieran costas a la parte “vencida” sin precisar adecuadamente a quién correspondía esa condición.

Por su parte, la postura minoritaria encabezada por el camarista Manuel Castañón López votó en contra de la nulidad y propuso resolver el fondo del asunto ratificando la devolución del inmueble a Ginóbili. Argumentó que la comunidad Lof Paichil Antriao "no demostró la ocupación tradicional invocada" y que el exbasquetbolista había adquirido la propiedad mediante actos de derecho privado con un “título perfecto”, derivado de sucesivas ventas desde que el Estado nacional otorgó el lote en 1915 a los pobladores originarios. Sin embargo, prevaleció la posición de la mayoría y el expediente volverá a primera instancia para dictar una nueva resolución.