Rechazaron el pedido de la defensa de Pity Álvarez y el juicio se reanuda el 16 de octubre

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la nulidad de la pericia interdisciplinaria que había solicitado la defensa de Cristian "Pity" Álvarez, ya que los representantes legales del músico denunciaron que el estudio habría sido elaborado antes de la pericia del Cuerpo Médico Forense.

Los magistrados rechazaron el planteo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro y resolvieron que el juicio, donde se lo juzga por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, continuará el próximo viernes 16 de octubre a las 11.30.

En el planteo, los abogados de Álvarez solicitaron la invalidez e “ineficacia” del análisis porque “se encontraba sustancialmente confeccionado antes de realizarse el intercambio y la deliberación técnica que debía preceder a sus conclusiones”.

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Juicio de Cristian "Pity" Álvarez

El proceso judicial contra “el Pity” atraviesa momentos de fuerte tensión procesal. La defensa del músico solicitó la recusación de los peritos oficiales firmantes del dictamen elaborado por el Cuerpo Médico Forense (CMF), tras acusarlos de haber "documentado" una conclusión con anterioridad a la realización efectiva de la pericia. Ante esta situación, los letrados exigieron formalmente un nuevo examen médico-psiquiátrico para el artista.

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En un escrito de 22 páginas presentado ante la Justicia, los abogados defensores argumentaron que existen severas inconsistencias entre el informe oficial y los antecedentes médicos contemporáneos del imputado, por lo que solicitaron la suspensión inmediata de las audiencias programadas.

Uno de los ejes centrales del reclamo defensivo radica en la falta de unanimidad del informe psiquiátrico. Si bien el dictamen del CMF señala que “no advierte una alteración de las facultades psíquicas” en el acusado, los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego firmaron en disidencia. Ambos profesionales indicaron expresamente en sus conclusiones que “el peritado no se encontraba lúcido” al momento de llevarse a cabo la evaluación médica.

Ante estas divergencias, la defensa peticionó que se cite a declarar a los dos peritos disidentes “junto con los profesionales médicos y de salud mental que intervinieron contemporáneamente durante la internación” de Álvarez.

“También subsidiariamente se convoque a los profesionales intervinientes de Clínica Dharma, Hospital Tornú y restantes equipos asistenciales cuya actuación resulte necesaria para esclarecer las contradicciones entre los antecedentes contemporáneos y el dictamen del Cuerpo Médico Forense”, solicita el documento judicial presentado.

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Pedido de suspensión y el reclamo de nulidad de la querella por plazos procesales

A la espera de que el tribunal resuelva los planteos planteados contra los peritos y las solicitudes de citación, la representación legal del músico exigió frenar la actividad del debate oral de manera inmediata.

"Hasta tanto estas cuestiones sean resueltas, solicitamos que se suspenda la audiencia convocada para este viernes a las 11:30", explicitaron los letrados en la presentación judicial.

Asimismo, la defensa sumó un planteo de fondo al reclamar nuevamente la nulidad del juicio debate. Este pedido se fundamenta en razones estrictamente procesales, al advertir que ya transcurrieron más de 16 días hábiles desde la última audiencia concretada, superando los plazos máximos fijados por la normativa vigente para la continuidad de los juicios orales.

Peritos oficiales concluyeron que el músico "comprende el sentido y alcance" del proceso judicial

El futuro judicial del "Pity" sumó una definición clave dentro del expediente. Tras las continuas suspensiones e incertidumbres en torno a su salud mental, la evaluación pericial girada al tribunal arrojó que el músico cuenta con las facultades cognitivas necesarias para continuar el juicio oral en su contra, al concluir que comprende el sentido y alcance del proceso penal que se le sigue.

De acuerdo con el informe al que accedió la Justicia, la mayoría de los profesionales firmantes coincidió en que “el imputado no presenta una alteración morbosa ni una insuficiencia de sus facultades que le impida comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones” en la actualidad del debate.

Sin embargo, el resultado pericial no fue unánime y volvió a encender la polémica entre las partes. Los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego suscribieron el dictamen en disconformidad, al sostener en sus observaciones que el imputado “no se encontraba lúcido” durante la realización del examen y que su estado psicopatológico no reúne los criterios de estabilidad necesarios para afrontar el rigor de un debate judicial.

MP/ML