Malvinas: la Justicia le ordenó a Rockhopper y Navitas que suspendan el proyecto petrolero Sea Lion

La justicia federal de Tierra del Fuego le ordenó este miércoles a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development que suspenden la exploración de petróleo en las Islas Malvinas que llevan adelante a través del proyecto "Sea Lion" y que fueron denunciadas por Javier Milei.

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, aceptó una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).

La jueza intimó a las compañías que en 10 días presenten una serie de informes.

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Puntualmente, en la resolución, la jueza resolvió "ordenar a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, en cuanto de ellas dependa, que se abstengan de iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales de ejecución del proyecto ´León Marino´".

La resolución establece que las compañías deberán frenar las acciones hasta que se concrete un procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente, salvo que el juzgado disponga una medida diferente.

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Otra causa en Comodoro Py

Mientras tanto, Infobae consignó que Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py impulsa una investigación penal contra la firma Desire Petroleum Limited. El expediente obedeció a un requerimiento del fiscal federal Carlos Stornelli, e incluye medidas para reunir información sobre esa firma y sobre el grupo Rockhopper.

La causa había sido impulsada tras una denuncia que presentó la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, con la participación de la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio.

Mientras la causa de Río Grande tiene un carácter civil y ambiental preventivo, la investigación en Comodoro Py busca saber si hubo exploración o explotación de hidrocarburos en áreas próximas a Malvinas sin autorización argentina.

LT