Masacre de pingüinos en Punta Tombo: el Superior Tribunal define si queda firme la condena por ecocidio

El próximo martes 21 de abril, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut llevará a cabo la audiencia de "Impugnación Extraordinaria" para determinar si deja firme la condena contra Ricardo Adolfo La Regina, el productor ganadero hallado culpable de daño ambiental y crueldad animal por la llamada "masacre de pingüinos".

El proceso busca ratificar la sentencia de tres años de ejecución condicional por los hechos ocurridos en 2021, cuando el imputado arrasó con maquinaria pesada una colonia de nidificación de pingüinos de Magallanes en un campo lindero a la reserva de Punta Tombo en un hecho considerado inédito en la jurisprudencia argentina.

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El episodio ocurrió entre agosto y noviembre de 2021. Según se probó en el juicio, destruyó al menos 140 nidos y provocó la muerte de cientos de ejemplares, tanto por aplastamiento como por la instalación de un alambrado electrificado que interrumpió el tránsito natural de las aves entre la costa y sus refugios.

El caso, que ya cuenta con el respaldo de seis jueces en instancias previas, es seguido de cerca por la comunidad científica y jurídica internacional. La causa, impulsada por la fiscal Florencia Gómez, derivó en una condena a tres años de prisión de ejecución condicional y marcó un precedente al incorporar la noción de ecocidio en una sentencia judicial argentina.

Fuentes judiciales y del Ministerio Público Fiscal de Chubut indicaron que la fiscalía buscará que la pena quede firme y que el fallo trascienda el ámbito provincial por su impacto en la protección ambiental. El proceso se apoyó en una investigación de más de tres años, que incluyó peritajes científicos, imágenes satelitales y el testimonio de decenas de testigos para reconstruir el daño causado en plena temporada reproductiva.

Según la acusación, la intervención removió hasta 60 centímetros de suelo en sectores críticos, generando un daño considerado irreversible en una de las colonias más importantes de pingüinos de Magallanes del país.

Los peritajes determinaron que La Regina no solo destruyó 140 nidos mediante el uso de una topadora, sino que también instaló un cerco electrificado de 900 metros que impidió el paso de las aves, provocando la muerte de ejemplares adultos y pichones por electrocución.

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Además de la confirmación de la condena, el fallo podría habilitar una etapa de remediación ambiental en las áreas afectadas y consolidar criterios legales sobre el uso del suelo en zonas protegidas.

Desde la fiscalía sostienen que el caso abre un debate de fondo sobre los límites entre la propiedad privada y la preservación de ecosistemas, especialmente en regiones donde conviven actividades productivas y reservas naturales.

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La defensa de La Regina apeló la sentencia y cuestionó la calificación del hecho, por lo que el máximo tribunal deberá resolver si ratifica o modifica el fallo.

Fuentes judiciales señalaron que, tras la audiencia, los ministros tendrán un plazo de diez días para emitir una decisión que podría convertirse en un hito del derecho penal ambiental en la Argentina.

El caso de Punta Tombo ya es considerado uno de los más relevantes en materia de delitos contra la fauna en el país. La resolución final no solo impactará en la situación del acusado, sino que también definirá el alcance de la protección jurídica de los ecosistemas frente a intervenciones humanas ilegales.

GD/ff