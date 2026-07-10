Morena Rial quedó envuelta en una nueva polémica por una foto de una supuesta reunión durante su arresto domiciliario

Morena Rial volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se difundiera una fotografía de una supuesta reunión realizada mientras cumple arresto domiciliario en el departamento de su hermana Rocío. La imagen generó cuestionamientos por las restricciones que debe cumplir la joven en el marco de su situación judicial.

La postal fue presentada este viernes en el programa “Sálvese quien pueda”, emitido por América, donde el periodista Santiago Riva Roy señaló que en la imagen aparecerían personas con antecedentes penales y cuestionó que la influencer pudiera haber participado de un encuentro de esas características.

Nuevo revés judicial para Morena Rial: rechazaron su pedido de libertad condicional tras la condena

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Según explicó el panelista, entre los presentes estaría “El Despre”, expareja de Tamara Báez, quien fue detenido en una causa vinculada a la tenencia de un arma de fuego.

La respuesta del abogado de Morena Rial

Tras la difusión de la imagen, el medio TN Show se comunicó con Alejandro Cipolla, abogado y amigo de Morena Rial, quien negó que se tratara de una reunión reciente y cuestionó la circulación de la fotografía.

“Esa foto es vieja, no sé ni de cuándo, porque Morena tampoco la reconoció”, afirmó el letrado.

Además, Cipolla sostuvo que la difusión de la imagen podría estar vinculada con la situación judicial de la joven. “Esto empezó a circular solo para afectar la imagen de ella por cualquier beneficio que podía obtener en el expediente, dicho y hecho es que se rechazaron”, aseguró.

Según trascendió, la defensa evalúa presentar explicaciones ante la Justicia y sostendría que la imagen podría haber sido generada o modificada mediante inteligencia artificial.

Qué restricciones enfrenta Morena Rial

La polémica surgió porque durante el cumplimiento de un arresto domiciliario existen limitaciones sobre los movimientos y contactos de la persona involucrada, especialmente respecto de determinadas visitas.

En ese contexto, la presencia de personas con antecedentes penales en una supuesta reunión podría ser evaluada por la Justicia. Además, en la imagen se observan gestos realizados con las manos simulando armas y, según versiones difundidas, habría consumo de alcohol, situaciones que también podrían ser analizadas dentro del expediente.

La Justicia rechazó su pedido de libertad condicional

La controversia ocurre luego de que la Justicia rechazara el pedido de libertad condicional presentado por Morena Rial, quien deberá continuar cumpliendo una condena de tres años de prisión.

En declaraciones previas, Alejandro Cipolla había cuestionado la decisión judicial y sostuvo que su defendida recibió la noticia con preocupación.

“No tiene explicación. Se la rechazaron y solicitan que haga terapia”, había expresado el abogado, quien además consideró que podría existir un “ensañamiento” por parte de la Justicia de San Isidro.

Según relató Cipolla, Morena Rial esperaba obtener la libertad para retomar su vida cotidiana, por lo que la resolución judicial significó un golpe para la joven.

LB