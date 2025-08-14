QUINIELA de hoy 14 de agosto de 2025 EN VIVO: resultados de la Nacional y PROVINCIA

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 14 de agosto de 2025

- A la cabeza:

​​A continuación, la lista de números sorteados:

Resultados Quiniela Previa Provincial del 14 de agosto de 2025

- A la cabeza:

​​A continuación, la lista de números sorteados:

Resultados Quiniela Primera Nacional del 14 de agosto de 2025

- A la cabeza: ​​

​​A continuación, la lista de números sorteados:

Resultados Quiniela Primera Provincial del 14 de agosto de 2025

- A la cabeza:

​​A continuación, la lista de números sorteados:

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 14 de agosto de 2025

- A la cabeza:

​A continuación, la lista de números sorteados:

Resultados Quiniela Matutina Provincial del 14 de agosto de 2025

- A la cabeza:

​A continuación, la lista de números sorteados:

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 14 de agosto de 2025

- A la cabeza:

​A continuación, la lista de números sorteados:

Resultados Quiniela Vespertina Provincial del 14 de agosto de 2025

- A la cabeza:

Resultados de la Quiniela del 14 de agosto por provincia

Quiniela Córdoba: los números a la cabeza del 14 de agosto de 2025

- Previa Córdoba:

- Primera Córdoba:

- Matutina Córdoba:

- Vespertina Córdoba:

Quiniela Entre Ríos: los números a la cabeza del 14 de agosto de 2025

- Previa Entre Ríos:

- Primera Entre Ríos:

- Matutina Entre Ríos:

- Vespertina Entre Ríos:

Quiniela Santa Fe: los números a la cabeza del 14 de agosto de 2025

- Previa Santa Fe:

- Primera Santa Fe:

- Matutina Santa Fe:

- Vespertina Santa Fe: ​

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras (desde el 0000 al 9999) y se puede elegir entre diferentes horarios para jugar: la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Actualmente, la apuesta mínima es de $20.

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. Si se acierta un número de:

- Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

- Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

- Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

- Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

¿Cómo es el sorteo de la Quiniela Ciudad y de la Provincia?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y en las Salas de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

Se utilizan cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas que tienen números desde el 0 al 9 y un quinto bolillero que va a conformar las distintas ubicaciones en el tablero. Este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las posiciones del tablero.

Cuáles son los sorteos de la Quiniela

Los sorteos son cinco y se realizan de lunes a sábados.

Las distintas tandas son:

- La Previa: se sortea entre las 10.15 y 10.30 horas.

- La Primera: se sortea a las 12 horas.

- La Matutina: se sortea a las 15 horas.

- La Vespertina: se sortea a las 18 horas.