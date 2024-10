Carmen Álvarez Rivero: "No me gustaría ser la única del PRO que apoye el veto presidencial"

Luego de la reunión de los senadores del PRO con Mauricio Macri para definir la postura del partido con respecto al veto de la la ley de Financiamiento Universitario, Carmen Álvarez Rivero sostuvo que el bloque "todavía no tomó una decisión" pero que es importante conversar para que la votación no los tome por sorpresa. Además, explicó que apoyará el veto presidencial porque la educación debe ser “fundamentalmente transparente” y calificó a las universidades como un “despilfarro”. “La transparencia es un principio del PRO y sería raro no apoyarlo a pleno”, argumentó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carmen Álvarez Rivero es senadora nacional del PRO por Córdoba y preside la comisión de Trabajo y Seguridad de la Cámara Alta.

Alejandro Gomel: ¿Tiene claro el PRO qué tiene que hacer con el presupuesto universitario?

Primero, me gustaría hablar desde lo personal. Voy a votar con coherencia y voy a apoyar el veto. En eso, creo que desde que entré al Senado, he guardado una coherencia y he procurado que aquellos gastos que vayan a caja sin control, no tengan mi apoyo. Esto es muy importante porque la discusión no es sobre sí la educación pública va seguir siendo pública: la educación argentina es pública, y estoy totalmente a favor de eso.

He estudiado en una escuela pública y creo que no podemos llegar a todos los rincones de la patria sin educación, pero tiene mil matices. Puede estar en manos privadas o estatales, pero tiene que ser fundamentalmente transparente y tiene que tener la capacidad de mejorar el rumbo.

AG: ¿Apoya el veto porque faltan controles en los gastos de la universidad o porque no corresponde esa cantidad de presupuesto?

Creo que es un despilfarro la universidad pública, y lo digo mirando la Universidad Nacional de Córdoba. Que haya carreras superpuestas entre la Nacional y la Tecnológica, que están a dos cuadras de distancia, merece que haya una mínima planificación de lo que Argentina necesita.

No podemos dejar que todos los que quieren entren a estudiar carreras como Psicología o Comunicación Social, que tampoco se reciben, porque lo que la Argentina necesita son médicos, pediatras, ingenieros o enfermeros. deberíamos tener las mejores becas porque los necesitamos y eso no está.

AG: Eso iría en contra de la libertad que propone el Gobierno si uno planifica cuántos pueden entrar por carrera...

No, es planificar en qué poner los incentivos. Si tenemos pocos graduados y necesitamos graduados para ciertas carreras, como los pediatras. En Córdoba, eso se está poniendo muy agudo y hay muchas localidades del interior sin pediatras. Primero, porque hay muchos que no quieren vivir ahí, y segundo, porque hay menos jóvenes que eligen esa especialidad.

Tenemos que poner fondos para incentivar a esos médicos para que elijan la pediatría o alguna otra especialidad, porque los necesitamos como país. Creo que la universidad empezaría a dialogar con la sociedad, porque ahora están alejadas.

Elizabeth Peger: Otros legisladores del PRO plantearon otra postura. ¿Cuál debería ser la postura de los bloques?

Como dije, esa es mi postura personal. Así como pido que se respete mi postura personal, respeto a ultranza la postura de mis otros compañeros de bloque.

Como Argentina está en crisis y no hay plata para prácticamente nada, no sé si daría una señal tan clara desde el bloque, sobre todo, porque son cajas sin rendición ni control.

EP: ¿Plantea que haya libertad de acción y que cada legislador pueda votar según lo que considere, como en su caso?

Nosotros nos reunimos el jueves pasado, planteamos las posiciones y todavía no tomamos una decisión. Nos vamos a reunir de nuevo el martes, sin Mauricio Macri, y vamos a seguir conversando. Lo bueno de esto es que fue una conversación a fondo, en la que nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir. Eso es imprescindible para que la decisión no nos lastime.

Les diría que yo no estoy para cambiar de posición, pero creo que me lastimaría ser de nuevo el único voto del bloque PRO.

EP: ¿El único voto que apoye el veto presidencial?

Si. Es una seña rara que yo sola sea la que piense eso. Nosotros representamos el cambio, como por ejemplo, que el presupuesto nacional le de fondos a lo que tiene transparencia y a aquellas instituciones que se manejan con todo el rigor de la ley. La transparencia es un principio del PRO y sería raro no apoyarlo a pleno.

