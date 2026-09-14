A 30 años de la soja transgénica: en RDI se hizo hincapié en el impacto de los agrotóxicos en Argentina

A tres décadas de la aprobación de la soja transgénica en Argentina, la periodista, Paula Bistagnino, durante su participación en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, repasó el origen de un modelo productivo que transformó el campo argentino y puso el foco en las consecuencias del uso de agroquímicos.

Paula Bistagnino explicó que la investigación reconstruye la jornada del 25 de marzo de 1996, cuando Solá, entonces secretario de Agricultura, firmó el expediente que habilitó el cultivo. “Arranca con estos dos párrafos que escenifican de alguna manera de qué manera un expediente que se firma como un trámite administrativo cambia por completo la historia de muchísimas personas y del país”, planteó.

Para Bistagnino, el cambio productivo también implicó una transformación mucho más amplia de la estructura económica y social: “Porque todo lo que cambia la producción, cambia el sistema, y cambia, como decíamos recién, un montón de aspectos”.

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Felipe Solá y la decisión sobre la soja transgénica

La investigación recupera también declaraciones actuales de Felipe Solá, quien defendió la velocidad con la que se tomó aquella decisión y sostuvo que primero debía adoptarse el avance tecnológico y luego regularlo. Bistagnino reprodujo parte de ese testimonio: “Un avance tecnológico, cuando es muy positivo, primero tómalo, después regúlalo”.

Según relató, Solá sostuvo que la etapa de regulación llegó después de su salida de la Secretaría de Agricultura. “Pero lo que dice es que él no estaba después, o sea, que el momento en el que llega que había que regularlo justamente fue cuando él se va, porque él se va en el 98”, detalló en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Glifosato, agroquímicos y consecuencias sanitarias

Uno de los puntos centrales del trabajo es la relación entre la expansión del modelo productivo y el crecimiento del uso de plaguicidas. Bistagnino remarcó que las investigaciones y testimonios recopilados muestran un escenario complejo, mientras persisten dificultades para establecer responsabilidades judiciales: “Hay muchísimas víctimas que lo loco es que vos ves las fotos de Pablo Piovano, como decía, y podés ver las consecuencias del glifosato y, sin embargo, todavía es muy difícil que las causas avancen en la justicia”

El crecimiento del uso de plaguicidas en Argentina

Bistagnino puso el foco también en la evolución del volumen de plaguicidas utilizados en el país. Según los datos que presentó, el consumo aumentó exponencialmente entre 1990 y 2022. “Pero algunos de los datos que hay, el boom de la soja del que hablábamos provocó un aumento exponencial del uso de plaguicidas, que es entre 1990 y 2022 pasó de 35 millones de litros a 580 millones, 35 a 580”, expresó.

Para dimensionar ese volumen, agregó: “Acá a mi lado tenemos parte de esto, que equivalen a 230 piletas olímpicas al año, si se lo quieren imaginar de alguna manera”.