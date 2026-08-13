De qué se trata “Failbondi”: la app que expone demoras y vuelos cancelados que complican a Flybondi

El proyecto creado por Andrés Snitcofsky recopiló información pública sobre vuelos, demoras y cancelaciones de las aerolíneas que operan en Argentina. Los datos muestran un fuerte deterioro en el desempeño de Flybondi, con demoras de varias horas, rutas con elevados niveles de cancelación y una flota con períodos prolongados sin operar.

Las reiteradas cancelaciones y demoras de Flybondi llevaron a Andrés Snitcofsky a desarrollar una herramienta para recopilar y visualizar información pública sobre el funcionamiento de las aerolíneas. “Mucho en redes de ´porque cancelan todo el tiempo, los retrasos y no hay idea´. Lo que ya todos sabíamos, a la vez de que también es la más barata, entonces todos compraban”, planteó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

De dónde provienen los datos para abastecer el proyecto

El punto de partida fue encontrar una fuente de datos accesible: “Y la primera pregunta es, ¿de dónde sacamos los datos? Esa es la gran pregunta que hacemos siempre para este tipo de proyectos”. Según explicó, la información estaba disponible online a través de los registros de los aeropuertos: “Y muchas veces los datos están ahí, están ahí, están a disposición”.

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Con esa información nació inicialmente flybondi.fail, una página que permitía observar el comportamiento de los vuelos. “Te muestra los vuelos de Flybondi, cuántos llegaron a tiempo, cuántos no llegaron a tiempo, cuánto retraso tuvieron”, resaltó.

Snitcofsky señaló que el proyecto luego amplió la comparación hacia otras compañías aéreas: “Si entran a la página, van a ver que ustedes pueden elegir la aerolínea, o sea, para que no nos acusen de que somos dirigidos contra algo, pueden elegir cualquiera de las aerolíneas que tenemos que capturar los datos y pueden compararlos todos”.

El surgimiento de Failbondi

La iniciativa recibió cuestionamientos de Flybondi por utilizar su nombre. Finalmente, el proyecto pasó a llamarse Failbondi. “Finalmente tuvimos que cambiar el nombre porque nos mandaron una especie de carta documento, un telegrama, no era una carta documento, pero era un telegrama disfrazado de un documento que decía, dejen de usar nuestra marca. Entonces, nosotros dijimos, bueno, está bien, no se llama Flybondi, se llama Failbondi”, describió.

Los datos recopilados permiten comparar las demoras de las distintas compañías: “Estamos hablando de 4, 5 horas de promedio, promedio de 4 horas”. El dato corresponde a vuelos que finalmente fueron realizados y no contempla los cancelados: “Estos sin los cancelados y estamos hablando de cabotaje principalmente, o sea, son vuelos de 3 horas como mucho, lo más, 4 horas a Ushuaia”.

Las cancelaciones y su impacto en los planes de los viajeros

El impacto de las demoras, según explicó el especialista, puede hacer que un viaje pierda completamente su sentido. “Muchas veces vos tenías que viajar, pero hay gente que de pronto tenés que viajar a la mañana y volver a la noche y ya al pedo, ni viajás”, expresó.

El análisis de las cancelaciones muestra una evolución particularmente marcada en el caso de Flybondi: “Si ustedes ahora entran a Failbondi, van a encontrar un cartel que dice game over”. Según los datos exhibidos durante la presentación, la compañía llegó a registrar un nivel de cancelaciones cercano al 80%: “Hoy estamos a un 80% de cancelaciones”.

En este sentido, explicó la magnitud del dato en términos concretos: “80% de cancelaciones es que no tenés muchas chances. Te compraste un pasaje y las chances de viajar son menos”.