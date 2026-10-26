En RDC analizaron la reacción de Donald Trump al regreso de María Corina Machado a Venezuela

El regreso de María Corina Machado a Venezuela, tras diez meses fuera del país, generó interrogantes sobre la posición de la administración estadounidense frente al escenario político venezolano. Para Norman Powell, la reacción del presidente Donald Trump estuvo condicionada por la proximidad de las elecciones en Estados Unidos. “Donald Trump está más preocupado por las elecciones dentro de ocho días que por Latinoamérica en este momento”, afirmó el analista al explicar la brevedad de las declaraciones del mandatario sobre el retorno de la dirigente opositora.

Powell señaló que Trump se refirió al tema ante periodistas, cuando se dirigía a un helicóptero para continuar con sus actividades de campaña. En esa oportunidad, el presidente estadounidense manifestó que no tenía demasiada información sobre el regreso de Machado, aunque expresó una valoración positiva sobre ella y su deseo de que estuviera a salvo.

Las declaraciones de Trump sobre el regreso de Machado

“Él lo único que dijo es que no sabía mucho sobre el regreso de Corina Machado, que Corina Machado es una mujer muy agradable y que esperaba que ella esté segura”, detalló Powell.

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El analista también recordó que Trump mencionó el gesto de Machado de dedicarle su premio Nobel de la Paz. Sin embargo, remarcó que esas referencias constituyeron el núcleo de sus declaraciones públicas sobre el regreso de la dirigente venezolana. “Y eso es todo, esa es toda la declaración de Trump sobre el regreso de Corina Machado”, sintetizó.

La lectura de Powell apunta a que la coyuntura electoral estadounidense limita, al menos en el plano de las declaraciones públicas, la atención que Trump dedica a los acontecimientos políticos de América Latina.

Marco Rubio reafirma el discurso de Washington sobre la democracia venezolana

A diferencia de Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, emitió una declaración más formal sobre la situación de Venezuela. Según explicó Powell, el funcionario sostuvo que el proyecto de retorno a la democracia continúa avanzando y destacó la necesidad de garantizar las libertades políticas y el respeto por la oposición. “El proyecto de retorno a la democracia en Venezuela sigue muy bien”, señaló Powell al resumir el mensaje del secretario de Estado.

De acuerdo con el analista, Rubio también hizo referencia a la responsabilidad de las autoridades venezolanas de respetar la libertad política y a la necesidad de que la oposición, liderada por Machado, acompañe las negociaciones impulsadas desde Washington.

“La presidenta interina de Venezuela tiene que respetar la libertad política y la oposición”, explicó Powell, al describir uno de los puntos centrales de la declaración estadounidense.